2 anh em góp 5 tỷ đồng xây ''biệt phủ'' dưỡng già cho cha mẹ: Diện tích gần 1.000m2, có tới 9 phòng ngủ và cả rạp chiếu phim tại nhà

Tọa lạc tại huyện Ngũ Hoa, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), căn nhà rộng gần 1.000m2 do 2 anh em họ Mã góp tiền xây tặng cha mẹ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây là thành quả cho nỗ lực làm việc suốt nhiều năm của 2 chàng trai trẻ, với mong ước mang đến một không gian sống thoải mái và tiện nghi cho đấng sinh thành. Căn nhà được hoàn thiện vào năm 2019, đến nay đã trở thành mái ấm chung của đại gia đình gồm: Cha mẹ, vợ chồng anh hai và vợ chồng em út.

Căn ‘‘biệt phủ’’ mà anh em họ Mã đã góp tiền xây dựng cho cha mẹ. Ảnh Sohu.

Theo tiết lộ của KTS, tổng diện tích của ngôi nhà này lên đến gần 1.000m2. Trong đó, diện tích xây dựng là 863m2, mặt tiền rộng 23,2m, sâu 24,2m. Với không gian rộng rãi, căn nhà 3 tầng có đến 2 phòng khách, 7 phòng tắm và 9 phòng ngủ được thiết kế ở các tầng. Cụ thể, tầng 1 là không gian tụ họp chính của cả gia đình, trong đó bao gồm: phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và sân vườn. Tầng 2 là khu vực nghỉ ngơi cá nhân. Một phần ba diện tích của tầng 3 được sử dụng làm phòng chiếu phim. Còn lại là tầng tượng và sân phơi.

Căn nhà khang trang được thiết kế theo phong cách truyền thống kết hợp với hiện đại. Ảnh Sohu.

Đáp ứng yêu cầu của hai anh em là xây nhà báo hiếu cha mẹ, KTS lựa chọn phong cách thiết kế nhà vườn truyền thống của người Trung Quốc, kết hợp không gian sống với khoảng sân rộng và thoáng. Toàn bộ căn nhà được sơn tông màu trắng nhằm mang đến cảm giác tươi sang, sang trọng và không kém phần hiện đại. Không những vậy, nét truyền thống còn được thể hiện thông qua việc tận dụng chất liệu gỗ để thiết kế nội thất. Cũng nhờ vậy, trên nền trắng tinh khiết, tông màu nâu trầm giúp không gian thêm phần ấm cúng và gần gũi hơn bao giờ hết.

Toàn bộ ngôi nhà được sơn tông trắng sang trọng. Ảnh Sohu.

Đồ nội thất được làm bằng gỗ tạo cảm giác ấm áp. Ảnh Sohu.

Để kết nối các không gian trong gia đình, chính giữa căn nhà có một khoảng sân nhỏ, được bao quanh bởi phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,.... Nhờ vậy, căn nhà không chỉ thoáng đãng, có thể đón ánh sáng từ bên ngoài vào mà còn tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng hơn cho gia chủ. Đặc biệt, hệ thống lan can làm bằng kính còn có tác dụng ‘‘xóa mờ’’ khoảng cách và giúp căn nhà thêm hiện đại, trẻ trung.

Những khoảng sân nhỏ giúp căn nhà đón ánh sáng từ bên ngoài. Ảnh Sohu.

Anh em họ Mã cho biết bố là một người đam mê làm vườn. Vì vậy, họ dàng một phần diện tích phía trước nhà để xây hòn non bộ để tạo cảnh quan cho ngôi nhà. Không những vậy, theo quan niệm của người Trung Quốc, việc thiết kế hòn non bộ phía trước nhà còn có ý nghĩa phong thủy sâu sắc, mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Còn phần sân trong nhà chính là gara ô tô của cả gia đình. Vào mỗi cuối tuần, mọi người cũng có thể tổ chức tiệc nướng tại đây.

Sau hơn 1 năm xây dựng, căn nhà của gia đình họ Mã đã được hoàn thiện trong sự mong mỏi và phấn khởi của các thành viên cũng như hàng xóm xung quanh. chi phí xây dựng căn nhà này là 1.600.000 NDT (khoảng 5,5 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí thiết kế và sắm sửa đồ nội thất.

Sự xuất hiện của ngôi nhà như mang đến một hơi thở mới cho vùng nông thôn nơi đây. Kể từ khi xây xong, căn nhà thu hút rất nhiều người đến xem. Thiết kế độc đáo kết hợp giữa giữa truyền thống và hiện đại của căn nhà cũng được nhiều KTS và giới chuyên môn chú ý tới.

Khuê Hiền (Theo Sohu)