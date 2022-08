1977 Vlog sau 3 năm 'vụt sáng': Chọn 10 tỷ để làm người bình thường thay vì nổi tiếng!

3 năm trước, 1977 Vlog (gồm 3 thành viên: Nguyễn Trung Anh - Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Văn Tân) bất ngờ vụt sáng như 1 hiện tượng trên YouTube nói riêng và MXH nói chung. Chỉ sau clip đầu tiên - Spoil Phim Mới Cậu Vàng Cực Mạnh, 1977 Vlog được nhắc đến trên mọi diễn đàn, lượng người theo dõi trên tất cả các nền tảng tăng chóng mặt. Ở thời điểm đó, Trung Anh - Việt Anh còn thật thà kể rằng nhiều nơi muốn hợp tác, mời quảng cáo nhưng không hiểu người ta nói gì.

3 năm sau, "gia tài" của 1977 Vlog đã tăng lên 17 clip và 2,43 triệu người đăng ký kênh YouTube. Lượng fan ở các nền tảng khác cũng được tính theo đơn vị hàng triệu, không ngại chờ đợi cả nửa năm trời để được xem clip mới của họ. Và đương nhiên, 1977 Vlog đã quen thuộc với truyền thông hơn, có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhãn hàng hơn chứ không còn hoang mang như trước đây nữa.

Cập nhật 1 chút, cuộc sống của các bạn 3 năm qua đã thay đổi thế nào rồi?

Trung Anh: Cuộc sống của mình vui hơn vì được làm đúng công việc mình thích, trở thành người mà mình mong muốn. Mình được thỏa mãn trí tò mò, niềm đam mê và có cảm giác sẽ làm được tất cả những gì đã tưởng tượng từ trước đến nay.

Việt Anh: Có phần nào giống Trung. Bọn mình cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các anh chị trong nghề. Họ có những lời khuyên, kinh nghiệm và chia sẻ nên mình rất vui.

Niềm vui dạo này của 1977 có còn là con số tăng lên liên tục dưới mỗi clip?

Trung Anh: Không. Thật ra ai cũng đến giai đoạn gọi là không đủ sự sáng tạo như ngày xưa nữa. Đấy chính là tín hiệu cho chúng ta biết nên dừng lại để làm những điều mới mẻ hơn.

Gần đây niềm vui mãnh liệt của mình là con đường sắp đi, những điều sắp làm hiện rõ hơn bao giờ hết. Trước đây bọn mình chỉ biết làm những tập vlog hài hài còn bây giờ có những ý tưởng và công việc lớn lao hơn. Sống trên đời này phải có mục đích thì mới có niềm vui tận hưởng quá trình hiện thực hóa lý tưởng đó.

Tại sao tần suất ra video của 1977 càng ngày càng xa, trước đây là nửa tháng còn bây giờ là nửa năm?

"Tuổi thọ của bọn mình càng ngày càng cao, càng già, càng xấu rồi, không thể cứ lên hình diễn vui cho mọi người xem được"

Việt Anh: Như Trung vừa nói, bọn mình tìm thấy con đường mới nên phải phân bổ thời gian, lực lượng. Thứ nhất, thú thật là bọn mình đã cố gắng rất nhiều và trao hết cho khán giả những tinh hoa, tinh túy của mình rồi. Thứ 2 là tuổi… thọ bọn mình cũng càng ngày càng cao, càng già, càng xấu rồi, không thể mãi cứ lên hình diễn vui cho mọi người xem được nên quyết định bớt bớt một chút. Cuối cùng là ý tưởng cho những dự án mới đang dồi dào, bọn mình phải tập trung năng lượng cho chúng nữa.

Nói vậy thì có vẻ 1977 Vlog đang bỏ bê khán giả nhỉ?

Trung Anh: Đúng. Bọn mình phải xin lỗi vì có phần bỏ bê khán giả. Nhưng có 1 điều tích cực hơn, sắp tới khán giả yêu mến 1977 Vlog sẽ được xem những điều tuyệt vời hơn tất thảy mọi điều bọn mình đã làm trước đó.

Thẳng thắn mà nói thì clip của 1977 không còn phủ sóng như trước đây, các bạn có lo lắng không hay đã lường trước được điều này?

Việt Anh: Ngay từ những bước đầu tiên, bọn mình đã biết sẽ có ngày này. Đó là câu chuyện chung của các nhà sáng tạo, người làm giải trí, không ai có thể tạo được tiếng vang với độ sốt dẻo mãi được. Cứ ăn mãi một món ăn thì khán giả cũng nhàm chán và độ nóng sốt cũng phải nguội đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó nhưng bọn mình cũng có một chút buồn vì các sản phẩm vẫn đầu tư rất nhiều công sức và trí óc. Tuy nhiên cũng không vấn đề gì, lượng người xem giảm đi nhưng phản hồi của khán giả vẫn rất tốt, họ đều công nhận và cười rất nhiều. Đó là điều bọn mình vui nhất.

"Ai cũng nghĩ mình thật to tát, đến khi đời cho cái tát to". 1977 bị "tát to" từ khi nổi tiếng chưa?

Trung Anh: Chưa. Bọn mình cũng nhỏ bé mà, chỉ bị những cái tát nhỏ thôi. Với bản thân mình là mình bị con gái tát, tát rất nhiều.

Việt Anh: Thật ra cũng có những cái tát nhưng nó nhỏ nên cảm thấy như tát yêu vậy. Ví dụ khi bọn mình làm việc với các anh chị nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm,... là cái tát nhỏ. Mình nhận ra bản thân còn thiếu sót nhiều quá và phải học hỏi nhiều hơn. Trước đó mình cứ tưởng mình giỏi vì được khán giả khen, có phản hồi tốt thì sẽ làm được những điều to tát.

Các bạn nghĩ gì về những cái "tát to" trong cuộc đời mỗi người?

Việt Anh: Đó là điều không mong muốn nhưng ai cũng phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt. Với những “cú tát” trong cuộc đời, mỗi người hoặc đánh trả hoặc quên nó đi và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, nơi có những “cú tát” to hơn.

"Chúng ta không thể giàu khi đi làm thuê". Bây giờ 1977 không làm thuê nữa vậy các bạn đã giàu chưa?

Trung Anh: Mình nghĩ câu này sai. Tất cả mọi người đều đang đi làm thuê, như bọn mình làm thuê cho bản thân, cho lý tưởng của chính mình.

Việt Anh: Thật ra thì không giàu nhưng bọn mình đã có được số vốn để cuộc sống thoải mái hơn, giúp đỡ gia đình và đặc biệt là có điều kiện theo đuổi đam mê. Nhưng muốn theo đuổi 1 cách mạnh mẽ và mãnh liệt hơn thì chưa đủ.

Giữa 10 tỷ và làm người bình thường với sự nổi tiếng như hiện tại, các bạn chọn cái nào?

Trung Anh: Mình lấy 10 tỷ để làm những điều có thể khiến mình nổi tiếng. Mà có thật là có 10 tỷ không? Nếu có thì để ra đây rồi nói tiếp.

Việt Anh: Giả sử có 10 tỷ thật thì mình sẵn sàng làm người bình thường.

Bao nhiêu giờ lao động năm là đủ sống với 1977?

Trung Anh: Bọn mình dốt tính toán nên không biết bao nhiêu giờ nhưng mình nghĩ phải lao động mỗi giờ để có thể sống tốt. Sự thật là mỗi người luôn luôn lao động và được làm việc mình thích thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Như mình thì ngày đi quay, tối về nghĩ kịch bản, chìm đắm trong những câu chuyện mà đầu óc tạo ra. Nói 1 cách vật chất là lao động còn nói 1 cách trừu tượng là ban ngày mình phiêu lưu trong cuộc đời thật còn ban đêm mình phiêu lưu trong những giấc mộng.

1977 ở TikTok và 1977 ở YouTube khác gì nhau?

Đồng thanh: Không khác gì nhau

Việt Anh: Hiện tại kênh TikTok của 1977 Vlog vẫn đang phân phối lại nội dung đã được đăng tải trên các nền tảng khác. Bọn mình cũng có nhiều ý định nhưng chưa có thời gian triển khai và thực hiện tốt hơn.

Ngày càng nhiều TikToker nghĩ ra những trào lưu không tích cực để nổi tiếng, lên xu hướng. Với tư cách nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, các bạn nghĩ sao về tình trạng này?

Việt Anh: Không chỉ TikTok mà tất cả các nền tảng đều có chuyện này. Có người chọn làm video mang ý nghĩa tốt, có người chọn làm mọi cách để tạo ra sự phẫn nộ hoặc tranh luận trong cộng đồng, từ đó thu hút sự chú ý về mình. Đó là lựa chọn của mỗi người và cái nào cũng có mặt lợi, mặt hại. Khi sản xuất nội dung có ích cho xã hội thì mặt lợi được lan tỏa rất nhiều và lâu dài còn khi tạo ra nội dung tranh cãi, cái lợi trước mắt là lượt xem, yêu thích, chia sẻ,... kèm theo không ít mặt hại. Một nhà sáng tạo nội dung mà để mọi người nhớ đến qua những câu chuyện tiêu cực, năng lượng xấu thì không được hay lắm. Con đường sáng tạo dài lắm, dài đến khi chúng ta không thể làm được gì nữa và cũng rộng bao la bát ngát. Muốn đi xa trên một con đường dài rộng như thế, luôn cần những bước chân tử tế nhất, đẹp đẽ nhất.

Nhắc đến sự sáng tạo, làm sao để 1977 Vlog giữ được chất riêng khi làm việc sáng tạo một cách có chủ đích như quảng cáo chẳng hạn?

Trung Anh: Cũng dễ thôi, bằng sự kiên quyết với nhãn hàng.

Việt Anh: Đó là sự thỏa hiệp của 2 bên. Mình có giới hạn mà nhãn hàng cũng có giới hạn. Khi 2 giới hạn đó được giữ, chúng ta cùng nhau đi giữa lằn ranh của 2 bên là được. Khi 1 trong 2 bên xâm phạm quá vào nhau thì câu chuyện đơn giản thôi, chúng ta không làm nữa.

Vậy các bạn đã bao giờ bị xâm phạm giới hạn nên quyết định không đi chung với nhãn hàng nữa chưa?

Việt Anh: Rồi và nhiều là đằng khác. Bản thân bọn mình cũng có những nguyên tắc riêng khi nhận quảng cáo như rất hạn chế nhận quảng cáo về dược phẩm, làm đẹp,... bất kể nội dung thế nào. Bởi vì khi chưa sử dụng sản phẩm, bọn mình không muốn đem ra truyền thông cho khán giả. Ví dụ mỹ phẩm chẳng hạn, mặt bọn mình xấu như thế này làm sao quảng cáo được kem dưỡng da?

Nhiều người nói rằng TikToker bây giờ đang bị ảo tưởng về quyền lực của mình. Theo 1977, nhận xét này có gì đúng và chưa đúng?

Trung Anh: Đúng 1 chỗ và sai nhiều chỗ. Đúng ở điểm là khi đạt được đỉnh cao, người ta thường có 1 sự tự tin hơi thái quá. Họ cảm nhận điều mình đang nói là đúng đắn, "bạn phải trở thành như tôi", gần như áp đặt.

Còn lại mình thấy sự ảo tưởng quyền lực đó mông lung lắm. Như bọn mình cũng hay lên mạng nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng chưa chắc khán giả đã muốn nghe thì người ta cũng thể nói bọn mình ảo tưởng quyền lực. Các bạn cứ nghĩ rằng có nhiều người theo dõi là có thể lên mạng giảng giải những điều tốt đẹp? Không hề. Đôi khi người ta không muốn nghe điều đó.

Với những người bị gọi là ảo tưởng quyền lực gần đây, có thể họ cũng chỉ muốn fan của mình tốt lên theo quan điểm của họ thôi, nếu ảo tưởng quyền lực thật thì nó cũng mang đầy thiện chí. Thực tế họ có sức ảnh hưởng rất lớn đến người khác và đó đúng là quyền lực nên mình mong họ dùng nó vào những điều tốt đẹp. Còn chúng ta - những người không phải fan của họ thì có thể dùng quyền lực tuyệt đối của chính bản thân là không nghe, không xem, không nhắc đến và không suy nghĩ thì quyền lực của họ sẽ không thể chạm được đến mình.

Ai rồi cũng cần ổn định thôi, 1977 Vlog thì sao?

Việt Anh: Định nghĩa và nhu cầu về sự ổn định ở mỗi ngữ cảnh, ở mỗi người lại khác nhau. Hiện tại bọn mình đang khá ổn định. Bọn mình có sự yêu mến của khán giả, có những kênh truyền thông tốt để truyền tải sản phẩm của mình và có nhiều lời mời hợp tác của nhãn hàng. Nhưng biết đâu nhiều năm sau, khi ước mơ và con đường của bọn mình rộng ra hơn nữa thì sự ổn định bây giờ không còn là ổn định nữa. Cái này phải để thời gian trả lời.

Về thông báo kinh doanh gần đây, 1977 Vlog có đọc bình luận của dân mạng không?

Việt Anh: Có. Phần lớn mọi người đều chúc mừng và ủng hộ. Bọn mình rất vui.

Trong đó cũng có bình luận "Ai rồi cũng bán áo thôi", "Giá chát quá",... các bạn nghĩ sao?

Trung Anh: Mình thấy đó là điều khó tránh khỏi bởi ngay từ khi bọn mình làm clip đã nhận được cả khen lẫn chê. Cái mà mình lấn cấn trong lòng và muốn chia sẻ ở vị trí chủ thương hiệu là bọn mình chỉ đơn thuần muốn tạo ra những điều tốt đẹp. Cụ thể là những trang phục để mọi người thấy vui vẻ khi mặc lên, không chỉ đơn thuần là lên mạng bán hàng. Bọn mình cũng muốn xây dựng nó thành thương hiệu quần áo như bao người khác. Đến cả Jack Ma còn lên mạng bán son thì bọn mình chưa là gì cả.

Trước 1977 Vlog, rất nhiều KOL, ca sĩ, cầu thủ,... cũng bán áo. Tại sao mặt hàng này hay được lựa chọn đến thế?

Việt Anh: Vì thời trang là cái có thể dễ đến với mọi người nhất và áo cũng là cái dễ mua nhất.

Trung Anh: Cái áo cũng không làm hại ai cả.

Việt Anh: Đúng. Bọn mình có thể mở 1 quán ăn nhưng ăn uống lại liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm nên đã chọn thời trang. Bán 1 chiếc áo để mọi người mặc lên và thấy vui chứ không phải bán 1 bữa ăn để mọi người đau bụng và ghét bỏ. Bọn mình cũng thích thấy người ta mặc áo và có những câu nói của bọn mình khi đi ra đường.

Trung Anh: Thật ra làm cái áo cũng là làm nghệ thuật thôi, bọn mình không biết có thành công không nhưng sẽ cố gắng hết mình.

Việt Anh: Đúng rồi. Có thể khi nhận áo về khách hàng có những điều chưa thích về nó và phản hồi thì cũng là dịp để bọn mình nhìn nhận, sửa đổi để tốt lên. Khi làm clip bọn mình đọc phản hồi, ai khen đúng ai chê sai thì mình biết và sửa để cái sau tốt hơn. Chẳng ai có thể làm tốt ngay từ đầu cả nhưng mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Cảm ơn 1977 Vlog vì những chia sẻ!