195 mẫu nhí thi tài ở Thanh Hóa, dàn sao từ Hà Nội về hội tụ, chấm điểm

Tối 17/10, chung kết “VietKids Junior Fashion 2025” đã diễn ra tại Thanh Hóa trong không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu và ngập tràn cảm xúc. Chương trình tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và sự tự tin của trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học.

Tham dự sự kiện có các khách mời như á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng, MC Ngô Bá Lục...

Các ca sĩ, người mẫu... từ Hà Nội về dự, chấm điểm.

Bà Nguyễn Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị ngồi bên trái.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục VietKids chia sẻ: "Đây không chỉ là sân khấu để các con thể hiện sự tự tin mà còn là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Qua mỗi bước catwalk, mỗi nụ cười rạng rỡ, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Giáo dục thẩm mỹ không nằm ở sự lộng lẫy mà ở việc nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và tình yêu cái đẹp cho trẻ em. Khi được khích lệ, mỗi đứa trẻ đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình".

Đêm chung kết được dàn dựng công phu với 195 mẫu nhí được tuyển chọn gắt gao từ các vòng sơ khảo. Các em tự tin sải bước trên sân khấu trong những bộ trang phục mang đậm hơi thở tuổi thơ – vừa ngộ nghĩnh, vừa tinh tế. Mỗi phần trình diễn là một câu chuyện nhỏ về ước mơ, sự tự tin và niềm vui được thể hiện bản thân.

Phần trình diễn ấn tượng của các mẫu nhí.

Xen kẽ chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do ca sĩ Vân Quý, Hồ Quang Tám, Trọng Thao, Hoàng Anh Nhân biểu diễn, góp phần mang đến không khí tươi vui, rộn ràng. Các phần trình diễn được dẫn dắt duyên dáng bởi MC Thảo Vân, Minh Thư và Thu Trang, kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và những bước catwalk hồn nhiên, tạo nên không gian nghệ thuật vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình diễn trang phục theo chủ đề “Tự tin tỏa sáng”, nơi mỗi em nhỏ thể hiện khả năng biểu cảm, lan tỏa năng lượng tích cực và niềm vui sáng tạo.

MC Thảo Vân dẫn chương trình.

Mẫu nhí làm mặt dễ thương sau khi nhận giải 3.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tạo môi trường học tập và trải nghiệm phong phú, giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thẩm mỹ và kỹ năng xã hội. Kết thúc đêm chung kết, ban tổ chức đã trao các hạng mục giải thưởng cho những thí sinh xuất sắc và vinh danh tinh thần đoàn kết, tự tin của 195 mẫu nhí tham dự.