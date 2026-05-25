1,9 triệu người xem Louis Phạm khoe xây nhà mới, gây choáng vì tiến độ "mỗi năm một căn nhà"

Mới đây, cựu hotgirl TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô đi kiểm tra tiến độ thi công căn nhà mới của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút tới 1,9 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận từ cư dân mạng.

Trong video, cựu hot girl thể dục dụng cụ xuất hiện với vẻ ngoài năng động, tràn đầy năng lượng, hào hứng đi lại giữa không gian căn hộ đang trong quá trình sửa sang, hoàn thiện phần thô. Trên vai Louis Phạm là chiếc túi hàng hiệu xa xỉ, cách cô nàng diện đồ ôm dáng, khoe chân dài thon gọn cũng gây sốt. Nhìn quy mô cùng vị trí của công trình, không khó để nhận ra giá trị của bất động sản này là một con số "không hề nhỏ".

Louis Phạm khoe nhà mới gây sốt

Điều khiến khán giả thực sự "choáng váng" và không ngớt lời bàn tán chính là tốc độ mua và xây nhà của cô nàng sinh năm 2003 này. Nhiều người hâm mộ đã tinh ý nhận ra, dường như cứ mỗi năm trôi qua, Louis Phạm lại chuẩn bị đón một không gian sống hoàn toàn mới. Louis Phạm cũng thả tim bình luận như cách xác nhận việc "mỗi năm một nhà" khiến người hâm mộ chú ý. Việc liên tục thay đổi và nâng cấp bất động sản cá nhân ở độ tuổi còn rất trẻ cho thấy nguồn thu nhập đáng mơ ước và khả năng tài chính "đáng gờm" của nữ TikToker sau khi giải nghệ và chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung độc lập.

Cuộc sống sang chảnh của Louis Phạm hậu giải nghệ

Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ về sự giàu có và tự chủ tài chính, không ít người cũng bày tỏ sự tò mò về phong cách thiết kế mà cô nàng sẽ lựa chọn cho không gian sống lần này. Dù chưa hé lộ quá nhiều chi tiết về nội thất hay ngày chính thức tân gia, nhưng với gu thẩm mỹ thời thượng và cá tính mạnh mẽ vốn có, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một cơ ngơi sang trọng, hiện đại mang đậm dấu ấn cá nhân của Louis Phạm trong thời gian tới.