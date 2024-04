184 bánh heroin được "chế biến" tinh vi thế nào để mang lên máy bay từ TP.HCM đi nước ngoài?

Giấu ma túy trong vỏ pin

Ngày 15/4, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ địa bàn này đi đi Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, khi kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận 1, công an phát hiện nhiều va li có chứa heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy (gồm 1 máy xay, cái 1 máy ép, 1 máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm) được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy thu giữ; đồng thời, khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy thu giữ và các đối tượng có liên quan; triệu tập đối tượng người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người người ngoài nêu trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Dụng cụ "chế biến" ma túy để ngụy trang của các đối tượng. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3/2024; sau đó di chuyển về TP.HCM để lưu trú.

Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng “đầu trên” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đối tượng cất giấu số ma túy này tại căn hộ thuê; đồng thời, đặt mua các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (đặt hàng từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế.

Số thiết bị trên được mua về nhằm mục đích nghiên 184 bánh heroin thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của Hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan (Trung Quốc).

184 bánh heroin bị thu giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Hiện nay, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng; tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt để.

Giấu ma túy trong loa thùng, hạt nêm, kem đánh răng

Giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng, hạt nêm, loa thùng và nhiều vật dụng thông thường khác là những chiêu thức tinh vi của tội phạm buôn bán ma túy trong thời gian gần đây đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bóc mẽ.

Ngày 16/3/2023, tại ga đến quốc tế thuộc Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viênnghi vấn có chứa ma túy. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Qua giám định đã xác định rõ, tang vật 8.400 gram viên nén và 3.080 gram chất bột màu trắng, tổng cộng hơn 11kg, đều là ma túy.

Trước đó, ngày 10/8/2016, Đồn sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện Đinh Dác Khanh, quốc tịch Hong Kong (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg ma túy tổng hợp, hơn 4,5kg cocain được ngụy trang trong 12 hộp bột Knorr Chicken Powde để trong vali ký gửi.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất vào cuối tháng 9/2016, một phụ nữ có tên S.A., quốc tịch Thái Lan đã vận chuyển 1,73kg cocain (trị giá khoảng 11 tỷ đồng) được cất giấu tinh vi trong hộp nhang rồi để trong một vali ký gửi.

Hay cách đây 10 năm (một ngày cuối tháng 11/2013), Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện 600 bánh heroin gửi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay quốc tế Đào Viên. Số lượng ma túy "khủng" nói trên được tội phạm giấu trong 12 loa thùng hiệu Dalton và đóng vào một container.