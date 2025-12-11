1.800 ‘mắt thần’ AI soi khắp Hà Nội, tất cả tài xế chú ý những lỗi dễ mất ngay tiền triệu

Từ ngày 10/12, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành đồng loạt hệ thống 1.837 camera AI và đèn tín hiệu thông minh, đánh dấu bước chuyển mình lớn trong quản lý giao thông đô thị.

Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) này có khả năng tự động điều khiển theo dữ liệu lưu lượng xe thực tế, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển.

Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Trước mạng lưới "mắt thần" dày đặc này, mọi hành vi vi phạm giao thông sẽ dễ dàng bị ghi nhận. Giờ đây, người điều khiển ô tô, xe máy cần phải nâng cao ý thức, rèn luyện thói quen chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông Đường bộ.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp của các chủ phương tiện:

Không tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu

Đây là hành vi thường xảy ra phổ biến ở một số người điều khiển xe máy. Việc không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, dừng đè vạch...) sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, với mức phạt tiền tăng cao tùy phương tiện.

Lỗi vượt đèn đỏ thường bị xử phạt rất nặng theo luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô có thể bị phạt lên đến 18-20 triệu đồng theo NĐ 168/2024. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước GPLX 1-3 tháng, trừ 4 điểm GPLX.

Đối với xe máy, người điều khiển phương tiện bị phạt từ 4-6 triệu đồng, t tước GPLX 1-3 tháng, trừ 3 điểm GPLX.

Trong trường hợp vượt đèn đỏ mà gây tai nạn nguy hiểm, người điều khiển phương tiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đè vạch kẻ liền, vạch xương cá

Với mật độ giao thông đông đúc như ở Thủ đô, đặc biệt trong giờ cao điểm, người điều khiển phương tiện giao thông hay có thói quen lấn làn, vượt ẩu, tạt rẽ tuỳ tiện. Hành động này dễ khiến nhiều người có nguy cơ mắc lỗi đè vạch kẻ liền và vạch xương cá.

Theo Nghị định 160/2024, mức phạt đối với người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường là từ 200.000-400.000 đồng. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện gây tai nạn, sẽ bị phạt từ 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Trong khi đó, mức phạt tương ứng với người điều khiển ô tô là 400.000-600.000 đồng nếu không gây tai nạn, và 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX nếu gây tai nạn.

Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại

Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 nghiêm cấm hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ".

Nhiều tài xế chủ quan, dễ bị phạt vì lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đối với lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, mức phạt là 800.000-1 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX nếu không gây tai nạn giao thông và 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX nếu gây tai nạn giao thông.

Với người điều khiển ô tô, mức phạt là 4-6 triệu đồng, trừ điểm 4 điểm GPLX nếu không gây tai nạn giao thông và phạt từ 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX nếu gây tai nạn giao thông.

Đi sai làn đường

Đây là lỗi mà cả người đi ô tô và xe máy thường xuyên mắc phải dù có biển báo phân làn đường rõ ràng, đặc biệt là việc đi vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh (làn BRT).

Đối với người điều khiển xe máy, lỗi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) có mức phạt 600.000-800.000 đồng, trừ 2 điểm GPLX nếu không gây tai nạn giao thông và 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX nếu gây tai nạn giao thông.

Với người điều khiển ô tô, mức phạt với lỗi đi không đúng làn đường sẽ là 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX nếu không gây tai nạn, và 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX nếu gây tai nạn giao thông.

Dừng, đỗ xe sai quy định

Biển báo có nhưng nhiều chủ xe vẫn mắc phải lỗi này.

Đây là lỗi mà nhiều người điều khiển xe ô tô dễ mắc phải. Theo Nghị định 168/2024, mức phạt đối với lỗi dừng, đỗ ô tô không sát lề đường hoặc ở nơi có biển báo cấm là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nếu vi phạm lỗi này mà gây ùn tắc giao thông thì bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Nếu dừng, đỗ ô tô sai quy định mà gây tai nạn giao thông thì tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Không cài dây an toàn

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt đối với hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ô tô chạy trên đường là 800.000-1 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Đi xe lên vỉa hè

Theo Nghị định 168/2024, lỗi này bị áp dụng mức phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX, trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà hoặc cơ quan, bãi giữ xe...

Để không bị mắc những lỗi trên khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần lưu ý cập nhật thông tin liên quan đến các quy định pháp luật hiện hành. Nâng cao ý thức điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Người điều khiển phương tiện có thể sử dụng ứng dụng VNTraffic hoặc truy cập trang web của Cục Cảnh sát giao thông để chủ động kiểm tra xem mình có bị phạt nguội hay không và thực hiện nộp phạt online sau khi có biên bản xử lý vi phạm.

Đức Minh