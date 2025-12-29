1.800 chuyến bay bị hủy chỉ trong 1 ngày: Hàng không Mỹ tiếp tục đón tin dữ!

Hàng trăm chuyến bay tại các sân bay lớn khu vực New York đã bị hủy trong những ngày cuối tháng 12 do điều kiện tuyết cực đoan. Theo đưa tin của Reuters, quyết định được các hãng hàng không lớn tại Mỹ đưa ra một cách chủ động, nhằm tránh những xáo trộn dây chuyền trong bối cảnh ngành hàng không bước vào cao điểm đi lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Tại các sân bay trọng điểm gồm John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport và Newark Liberty International Airport, bảng thông báo hủy chuyến xuất hiện dày đặc từ sáng sớm. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chỉ trong một ngày, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ khu vực New York đã bị hủy hoặc hoãn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hành khách đang cố gắng hoàn tất hành trình nghỉ lễ.

Theo FlightAware, một dịch vụ theo dõi chuyến bay, ba sân bay chính phục vụ khu vực này — Sân bay Quốc tế Kennedy, LaGuardia và Sân bay Quốc tế Newark Liberty — ghi nhận gần 900 chuyến bay bị hủy. Hàng trăm chuyến bay khác bị hoãn.

Tính đến 4h04 chiều ngày 26/12 (theo giờ Mỹ), tổng cộng 1.802 chuyến bay đã bị hủy và 22.349 chuyến khác bị chậm.﻿

Điều đáng chú ý là thời tiết thực tế tại New York không nghiêm trọng như những gì nhiều hành khách lo ngại. Tuyết rơi ở mức vài inch, thấp hơn đáng kể so với kịch bản xấu nhất từng được dự báo trước đó, khi một số mô hình khí tượng cảnh báo khả năng tuyết có thể dày tới khoảng 9 inch. Tuy nhiên, chính những dự báo này đã khiến các hãng hàng không lựa chọn phương án “đi trước một bước”, hủy chuyến sớm thay vì chờ điều chỉnh lịch bay trong thời gian thực.

Các hãng giải thích rằng nếu tiếp tục khai thác rồi buộc phải hủy hoặc hoãn chuyến vào phút chót do băng tuyết, hệ thống vận hành sẽ chịu tác động lớn hơn nhiều. Máy bay có thể bị mắc kẹt sai sân bay, tổ bay không kịp luân chuyển, kéo theo việc chậm trễ và hủy chuyến trên diện rộng trong nhiều ngày tiếp theo. Trong bối cảnh lưu lượng hành khách tăng mạnh sau lễ, những “hiệu ứng domino” như vậy được coi là rủi ro lớn nhất mà ngành hàng không muốn tránh.

Đối với hành khách, các biện pháp phòng ngừa này lại mang đến trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nhiều người phải chờ hàng giờ để đổi vé, sắp xếp lại lịch trình hoặc tìm phương án di chuyển khác trong thời điểm giá vé và chỗ ngồi đều căng thẳng. Một số hãng đã áp dụng chính sách linh hoạt, cho phép đổi chuyến miễn phí hoặc hoàn tiền, song áp lực tâm lý và chi phí phát sinh vẫn là điều khó tránh khỏi với những người bị mắc kẹt giữa mùa du lịch cao điểm.

“Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm đối với toàn bộ hoạt động của mình là hủy các chuyến bay sát giờ khởi hành”, Chris Perry, người phát ngôn của hãng hàng không Southwest Airlines, cho biết. “Khi đó, bạn sẽ khiến máy bay và phi hành đoàn, cũng như hành khách, bị mắc kẹt”.

Theo Reuters, câu chuyện hủy chuyến tại New York phản ánh rõ cách ngành hàng không Mỹ ngày càng ưu tiên quản trị rủi ro sau nhiều mùa đông hỗn loạn trước đây. Việc hủy sớm, dù gây tranh cãi khi thời tiết không quá xấu, được xem là lựa chọn ít thiệt hại hơn trong bài toán cân bằng giữa an toàn, vận hành và trải nghiệm hành khách.

Theo: The NY Times