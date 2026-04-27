1,8 triệu lượt xem ánh mắt "si tình" của Phan Hiển dành cho Khánh Thi

Tiên Tiên |

Rất lâu rồi mới thấy Khánh Thi và Phan Hiển trên sàn khiêu vũ.

Dù đã lui về vai trò huấn luyện viên từ lâu, màn "tái xuất" ngẫu hứng của "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi bên cạnh ông xã Phan Hiển tại Philippines đã nhanh chóng cán mốc 1,8 triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng không khỏi bồi hồi.

Mới đây, trong khuôn khổ giải đấu Philippine Superstars Open Dancesport Championship, một đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhau thực hiện những bước nhảy điêu luyện lúc giải lao đã "càn quét" các nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận ngưỡng mộ.

Khánh Thi khiêu vũ cùng chồng

Phan Hiển thoải mái khi khiêu vũ cùng vợ

Cặp đôi sau bao năm vẫn dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào

Dân mạng nhanh chóng soi ra chi tiết đắt giá khi Phan Hiển nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt bừng sáng với vẻ hạnh phúc khó giấu khi được khiêu vũ cùng vợ. Nhiều khán giả để lại bình luận:

"Phan Hiển nhảy với ai cũng giỏi, nhưng chỉ khi nhảy với Khánh Thi, anh mới thực sự thăng hoa và cười tươi nhất".

Sau đám cưới cổ tích cuối năm 2022, cặp đôi hiện đã có với nhau 3 thiên thần nhỏ đáng yêu (Kubi, Anna và Lisa). Dù bận rộn với công việc huấn luyện và chăm sóc gia đình, cả hai vẫn luôn giữ lửa tình yêu bằng những cử chỉ ngọt ngào. Ánh mắt tình tứ và sự ăn ý trong từng bước nhảy tại Philippines vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn kết của 2 kiện tướng. Sau bao nhiêu năm, "người tình sân khấu" tuyệt vời nhất của Phan Hiển vẫn luôn là Khánh Thi, người phụ nữ đã cùng anh viết nên những chương huy hoàng nhất của cuộc đời và sự nghiệp.

