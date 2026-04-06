18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

ANH VĂN |

Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 01/2026 của Quốc hội về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết số 04/2026 của Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người.

Gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh.

