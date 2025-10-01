18 giây ám ảnh trong trận sạt lở ở Thanh Hoá: Ngôi nhà bị đất đá nghiền nát, tiếng khóc than xé lòng

Những ngày vừa qua, dù bão số 10 đã qua nhưng những hậu quả mà nó để lại, đặc biệt với các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc vẫn vô cùng nặng nề. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét cùng sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có Thanh Hoá.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video được cho là xảy ra tại Trung Hạ - Thanh Hóa. Dù chỉ vỏn vẹn trong 18 giây nhưng cũng đủ khiến ta cảm nhận được sự tàn khốc của thiên tai cũng như những mất mát, đau thương mà đồng bào ta vẫn đang từng ngày, từng giờ gánh chịu.

Có thể thấy, trong đoạn video là khoảnh khắc những căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi bị chôn vùi, phá huỷ hoàn toàn do sạt lở. Từng ụn đất đá đổ xuống đã hoàn toàn nghiền nát và cuốn trôi căn nhà cùng tất cả những của cải bên trong - thứ mà nhiều người có lẽ đã dành cả đời đời để gây dựng và gắn bó.

Không chỉ vậy, trước thời điểm xảy ra sạt lở, trong căn nhà bên cạnh vẫn có sự xuất hiện của một người phụ nữ làm nhiều người không khỏi lo lắng trước sự an nguy của người dân. Càng xót xa hơn khi trong đoạn video là những tiếng khóc than trong bất lực cùng hoảng sợ.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Thương đồng bào mình quá, thương hơn chữ thương. Ở dưới đồng bằng thì ngập hết, trên núi thì sạt lở”

“Sao thương bà con vùng cao của mình quá. Ngày thường thì thiếu thốn cơ sở vật chất sẵn. Ngày mưa bão thì thiên tai luôn rình rập. Còn gì đau xót hơn khi tận mắt chứng kiến cảnh ngôi nhà của mình bị cuốn trôi ngay trước mắt thế này.”

“Cầu mong bà con vùng lũ được bình an”

Đến ngày 1/10, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn có mưa lớn, nước các sông đều dâng cao gây tràn đê và đã làm cho hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Tính đến sáng cùng ngày, tại Thanh Hoá đã có 5 người chết, 6 người bị thương; hơn 1.400 ngôi nhà (không kể nhà bị ngập) bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất đá, lũ quét do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão.