Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Thỏa thuận về TikTok - ứng dụng mạng xã hội có 170 triệu người dùng tại Mỹ - được coi là một bước đột phá trong các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới.

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận về TikTok. Chúng tôi có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua lại ứng dụng này“, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông ca ngợi thỏa thuận thương mại đạt được với Trung Quốc, gọi đó là một sự nâng cấp cho cả hai nước, và cho biết nó sẽ giúp bảo toàn hàng chục tỷ đô la.

“Giới trẻ rất muốn ứng dụng này. Đến mức có phụ huynh gọi điện cho tôi. Họ không muốn nó cho bản thân mình, mà họ muốn nó cho con cái họ", ông Trump nói.

CNBC đưa tin, rằng thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 30 đến 45 ngày tới, và sẽ liên quan đến các nhà đầu tư hiện tại của công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, cũng như các nhà đầu tư mới.

Các chi tiết phù hợp với báo cáo của Reuters hồi tháng 4, rằng thỏa thuận sẽ tách hoạt động của TikTok tại Mỹ thành một công ty mới có trụ sở tại Mỹ, chủ yếu do các nhà đầu tư Mỹ nắm giữ và điều hành.

Các thông tin chi tiết về thỏa thuận dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 19/9, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.