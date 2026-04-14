HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

164 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An |

Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trong tuần từ ngày 6/4 - 11/4/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, trong tuần từ ngày 06/04/2026 đến ngày 11/04/2026, đã phát hiện 164 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông - lỗi chạy quá tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000–1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP để tăng mức phạt vi phạm giao thông nào?
Tags

Tin nóng trong ngày

Lâm Đồng

báo mới

báo dân trí

Bắc Ninh

phạt nguội

nghị định 168

Xe chạy quá tốc độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại