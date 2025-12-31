HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
16 xe tăng Armata sản xuất loạt mang pháo 152 mm sắp được bàn giao?

Bạch Dương |

Với khẩu pháo 152 mm, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đủ khả năng phá hủy mọi mục tiêu trên chiến trường.

Xe tăng T - 14 Armata mang pháo 152 mm sắp được bàn giao , sức mạnh vượt trội - Ảnh 1.


Truyền thông Nga dẫn lời ông Dmitry Rogozin cho biết tin tức gây sửng sốt, đó là các cuộc thử nghiệm với pháo 152 mm trên xe tăng T-14 Armata đã hoàn thành và lô 16 chiếc đầu tiên với vũ khí trên sẽ sớm được bàn giao.

Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự, Đại tá dự bị Viktor Murakhovsky - Tổng biên tập Tạp chí Kho vũ khí của tổ quốc đã đưa ra một số bình luận về chủ đề trên.

Vị chuyên gia cho biết, xe tăng T-14 được thiết kế để chiến đấu trực diện, hỗ trợ tiến công chocác đơn vị bộ binh cơ giới, và tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hạng nặng, công sự, và binh lính ẩn náu trong hầm trú ẩn cũng như trên địa hình trống trải.

Một số nhiệm vụ là "thường lệ", nhưng "phá hủy các mục tiêu bọc thép dày, công sự, lực lượng địch ẩn náu trong hầm trú ẩn" - ở đây dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72/90 có những hạn chế.

Cụ thể: sức xuyên phá/phá hủy của đạn 125 mm dành cho pháo 2A46 quá thấp. Việc lắp đặt pháo 2A82 thay thế cũng không thay đổi nhiều - hộp số tự động trong khung gầm T-72/90 sẽ không cho phép tận dụng hết khả năng của pháo 2A82, vì vậy tích hợp pháo 152 mm sẽ giúp giải quyết những vấn đề trên.

Xe tăng T - 14 Armata mang pháo 152 mm sắp được bàn giao , sức mạnh vượt trội - Ảnh 2.

Phiên bản xe tăng T-14 Armata mang pháo 152 mm sẽ sớm xuất hiện?

"Pháo 152 mm có tầm bắn xa hơn để tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên chiến trường, kể cả những mục tiêu bọc thép 'cứng cáp' nhất, nhưng đồng thời, lượng đạn lại ít hơn do cỡ nòng lớn hơn".

"Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng xe tăng trang bị pháo như vậy có thể đóng vai trò là phương tiện tăng cường cho các đơn vị thông thường. Hoặc như xe tăng đột phá hạng nặng từng xuất hiện trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại", ông Murakhovsky nhận xét.

Ngoài ra để mang pháo 152 mm, T-14 sẽ chỉ cần những sửa đổi tối thiểu, vì nền tảng Armata được thiết kế như một cấu trúc thống nhất và module cho phép thay thế cả tháp pháo và pháo, cùng với các bộ phận khác.

"Trong điều kiện nhà máy, một module sẽ cần được tháo ra và thay thế bằng một module mới với pháo 152 mm. Sau đó, tháp pháo này sẽ được tích hợp với tất cả các hệ thống của xe tăng mà không làm thay đổi bố cục hoặc các bộ phận khác", vị chuyên gia kết luận.

Theo vpk
