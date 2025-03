16 sĩ quan cấp cao Houthi thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ

Các cuộc không kích của Mỹ gây thiệt hại nặng nề cho Houthi ở Yemen.

Hãng tin Saba, có liên hệ với Houthi ở Yemen, đã báo cáo về những tổn thất đáng kể trong hàng ngũ của mình: 16 sĩ quan cấp cao đã thiệt mạng do các cuộc không kích do lực lượng vũ trang Mỹ thực hiện trên các vùng lãnh thổ do phiến quân chiếm giữ.

"Lễ tang của các chỉ huy cấp cao đã tử trận được tổ chức vào cùng ngày", Saba xác nhận.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh các hoạt động quân sự mới của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), đơn vị trước đó đã công bố các video về các cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí của Houthi ở Yemen.

Theo phương tiện truyền thông Houthi, các cuộc không kích của Mỹ hôm 20/3 đã đánh trúng một số khu vực trọng điểm.

Tại tỉnh Saada, được coi là thành trì của Houthi, quận Al-Asayed ở Al-Safraa đã bị tấn công, cũng như vùng ngoại ô của thành phố cùng tên.

Tại thành phố cảng Hodeidah, năm cuộc không kích đã được ghi nhận vào các nhà kho của nhóm này tại Zabid. Ngoài ra, các cuộc ném bom đã diễn ra tại quận Al-Jarf ở phía bắc thủ đô Sanaa, cũng như các tỉnh Al-Bayda và Al-Jawf.

Các nguồn tin của mạng lưới tin tức tiếng Ả Rập Al Arabiya chỉ rõ rằng, các mục tiêu là nơi trú ẩn của Houthi, kho vũ khí và các cơ sở quân sự, bao gồm các vị trí gần Bộ Truyền thông và bưu điện ở Sanaa và quận Al-Saudia ở Al-Bayda.

Làn sóng tấn công hiện tại bắt đầu vào ngày 15/3 theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mô tả hoạt động này là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ và đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ cũng như Eo biển Bab el-Mandeb.

Hoạt động này liên quan đến một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ do USS Harry S. Truman dẫn đầu, đang đồn trú tại Biển Đỏ.

CENTCOM xác nhận rằng, các cuộc tấn công này nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng của Houthi, bao gồm radar, hệ thống phòng không và bệ phóng máy bay không người lái được sử dụng để tấn công tàu thương mại.

Sự leo thang của cuộc xung đột ở Yemen có liên quan đến các cuộc tấn công mới của Houthi vào hoạt động vận chuyển quốc tế sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza sụp đổ vào đầu tháng 3/2025.

Vào ngày 11/3, người phát ngôn của Houthi, Yahya Saria, đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với các tàu của Israel ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, yêu cầu chấm dứt việc phong tỏa viện trợ nhân đạo cho Gaza, Reuters đưa tin.

Để đáp trả, ông Trump hứa sẽ sử dụng "vũ lực nghiền nát" nếu Houthi không dừng các cuộc tấn công của họ.

Theo tờ The New York Times, kể từ ngày 15/3, các lực lượng Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu, bao gồm các kho vũ khí và sở chỉ huy.

Trong khi đó, Houthi tuyên bố, các cuộc không kích sẽ không làm suy yếu quyết tâm hỗ trợ người Palestine của họ, mà chỉ củng cố sức kháng cự của họ. Đồng thời, Iran, đồng minh chính của Houthi, đã lên án các hành động của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, gọi các hoạt động của Mỹ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và kêu gọi Washington ngừng hỗ trợ Israel.