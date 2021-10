16 nam, nữ “mở tiệc” ma túy trong khách sạn

Lúc 0h15 ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành kiểm tra hành chính Khách sạn Minh Anh (tọa lạc khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) do ông Trương Thành Thật (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại các phòng số 7, số 8 và số 11 có 16 đối tượng (11 nam và 5 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử nhanh chất gây nghiện, phát hiện 12 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 8 nam và 4 nữ.

Tang vật thu giữ, gồm: 2 đĩa chứa chất nghi ma túy, 3 dụng cụ sử dụng ma túy, 3 bộ loa, đèn công suất lớn phục vụ sử dụng ma túy, 7 xe môtô, 12 điện thoại di động...

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và huyện Tân Biên, thị xã Hòa Thành, TP Tây Ninh. Cả nhóm tụ tập thuê phòng của khách sạn Minh Anh để tổ chức sử dụng ma túy.