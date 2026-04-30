16 cây vàng chưa kịp chia thì gia đình đã rối tung, tôi chứng kiến tất cả mà đành phải im lặng

Gần đây, một bài đăng ngắn nhưng thu hút hàng nghìn bình luận, xoay quanh chuyện chia tài sản trong gia đình khiến nhiều người đọc xong cũng thấy khó xử thay.

16 cây vàng của mẹ

Nguyên văn chia sẻ của Khuyên:

“Tôi thật sự đang rất mệt vì chuyện nhà chồng. Mẹ chồng tôi có 16 cây vàng, bà nói rõ là muốn chia đều cho 2 anh em, chồng tôi và em gái anh ấy.

Nhưng chồng tôi lại không đồng ý. Anh bảo gom hết 16 cây đó lại, bán đi mua một căn chung cư, đứng tên anh, trước mắt cho thuê lấy tiền, sau này để lại cho con trai lớn của chúng tôi, vì đó là cháu đích tôn.

Em chồng tôi thì phản đối kịch liệt, nhất quyết đòi chia đôi, không chấp nhận phương án của anh trai. Hai bên nói qua nói lại căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Mẹ chồng tôi vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, rồi đổ bệnh. Tôi nhìn mà cũng xót, nhưng thật lòng tôi không muốn xen vào.

Vì nói ra thì hơi phũ nhưng em chồng tôi rất khá giả, có điều kiện, trong khi từ trước đến giờ chưa từng giúp đỡ gì cho bố mẹ. Còn chồng tôi thì cũng có lý của anh ấy, muốn lo cho con cái.

Giờ nhà cửa căng như dây đàn, tôi đứng giữa mà không biết nên im lặng hay lên tiếng, vì nói bên nào cũng dở”.

Ngay dưới bài đăng, phần bình luận chia thành nhiều luồng ý kiến rất rõ rệt. Có người cho rằng chồng Khuyên đang tính toán cho tương lai con cái là điều dễ hiểu. Em chồng khá giả nhưng không giúp nhà ngoại thì cũng chẳng đáng được chia phần. Song cũng không ít người phản đối, cho rằng đó là cách nghĩ ích kỷ, vì tài sản chưa phải của mình mà đã muốn quyết thay.

Một số ý kiến khác lại đứng về phía em chồng, cho rằng chia đôi là hợp lý và công bằng nhất, không nên vì hoàn cảnh hay suy nghĩ riêng mà làm lệch cán cân, con trai hay con gái thì cũng đều là con.

Điểm chung của hầu hết các bình luận là sự lo lắng cho mẹ chồng Khuyên, khi người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại chính là người lớn tuổi, người có tài sản để cho các con.

Tranh chấp tài sản thừa kế mà không màng đến sức khỏe của mẹ

Câu chuyện của gia đình nhà chồng Khuyên không phải hiếm, đặc biệt trong các gia đình có tài sản giá trị nhưng thiếu sự thống nhất từ đầu.

Điều đầu tiên cần nhìn thẳng: 16 cây vàng là tài sản của mẹ chồng, nên về nguyên tắc, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bà. Việc bà muốn chia đều cho các con là một lựa chọn khá phổ biến và dễ giữ cân bằng nhất.

Cách mà chồng Khuyên đề xuất, gom lại đầu tư cho con trai, không sai về mặt suy nghĩ cho tương lai, nhưng lại đặt lợi ích của gia đình riêng lên trên quyền lợi của người còn lại, nên dễ gây xung đột.

Trong khi đó, em chồng phản ứng gay gắt cũng dễ hiểu, vì đó là phần quyền lợi trực tiếp của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở việc “đòi bằng được” mà không quan tâm đến sức khỏe của mẹ, thì lại khiến mâu thuẫn bị đẩy đi quá xa.

Với Khuyên, lựa chọn khôn ngoan nhất thường không phải là đứng về phe nào, mà là giữ vai trò trung gian mềm:

- Có thể nhẹ nhàng trao đổi riêng với chồng rằng quyết định này nên tôn trọng mong muốn của mẹ, vì tài sản là của bà.

- Đồng thời, nếu có thể, gợi ý phương án dung hòa: chia theo ý mẹ, nhưng sau đó vợ chồng tự tính toán tài chính riêng để lo cho con.

- Quan trọng nhất là giảm căng thẳng trước mắt, vì khi người lớn tuổi đã bị ảnh hưởng sức khỏe, mọi tranh chấp nên tạm lùi lại.

Trong những câu chuyện như vậy, điều dễ mất nhất không phải là tiền, mà là mối quan hệ giữa người thân với nhau. Và một khi đã rạn nứt, thì dù 16 cây vàng có chia thế nào, cũng khó mà bù lại được.