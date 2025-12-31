15h chiều cuối năm, Hà Nội đã sẵn sàng đón năm mới: Nhiều người trải bạt, giữ chỗ, chờ xem pháo hoa trước 9 tiếng

Chiều 31/12, khi thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 còn nhiều giờ nữa, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã sớm nhộn nhịp hơn ngày thường.

Dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từng tấm bạt được trải ngay ngắn trên vỉa hè, ven hồ. Có nhóm đi đông đủ cả gia đình, có nhóm bạn trẻ rủ nhau đến từ sớm với tâm lý “đi sớm cho chắc chỗ đẹp”. Nhiều người cho biết họ chấp nhận chờ đợi nhiều tiếng để có vị trí thuận lợi, vừa xem countdown, vừa ngắm pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa Tết Dương lịch.

Nhiều nhóm bạn đã xếp chỗ ngồi từ sớm (Ảnh: thuy_ann)

Không khí càng về chiều càng rộn ràng. Người đến sau tranh thủ hỏi thăm vị trí, tìm khoảng trống còn lại, trong khi những người đã trải bạt từ sớm bắt đầu trò chuyện, ăn uống, chụp ảnh lưu niệm. Với nhiều người dân Thủ đô, việc ra hồ Hoàn Kiếm đón năm mới đã trở thành thói quen, là cách để cảm nhận rõ nhất không khí lễ hội giữa lòng thành phố.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, gồm Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.

Song song với đó, chương trình countdown với chủ đề “Mở kết nối thật” được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại cùng hiệu ứng ánh sáng, hứa hẹn mang đến không khí sôi động trong đêm cuối cùng của năm.