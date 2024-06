155 người tử vong do sóng nhiệt cực đoan ở Mexico trong 3 tháng qua

Đáng chú ý, chỉ riêng trong 2 tuần vừa qua đã có 30 trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại Mexico. Theo giới chức nước này, nguyên nhân tử vong chủ yếu là do say nắng, đuối nước hoặc rơi từ những bức tường cao tại biên giới trong quá trình di cư bất hợp pháp.

Hàng chục thành phố của Mexico đã phá kỷ về lục nắng nóng trong tháng 5 vừa qua. Ban Thư ký y tế Mexico cho biết trong một báo cáo hàng tuần, ít nhất 2.567 người đã mắc các bệnh liên quan đến nhiệt trong mùa hè nắng nóng cực độ này, bắt đầu từ giữa tháng 3 và sẽ tiếp tục cho đến đầu tháng 10.

Chính quyền Mexico đã cảnh báo người dân tránh khỏi khu vực biên giới do lo ngại nắng nóng tiếp diễn có thể làm tăng số người thiệt mạng.

Đồ đạc cá nhân của người di cư bị bỏ lại ven sông Rio Bravo tại Ciudad Juárez, bang Chihuahua, gần biên giới Mỹ, ngày 5/6 (Ảnh: AFP)

Lực lượng an ninh Mexico ngày 19/6 đã phát hiện một người đàn ông 45 tuổi chết vì sốc nhiệt ở hoang mạc gần biên giới Mỹ, thi thể bị vùi trong cát dưới ánh nắng chói chang.



Điều này khiến giới chức Mexico tăng cường cảnh giác, bởi chỉ 1 tuần trước đó, một phụ nữ di cư tới Mỹ cũng thiệt mạng vì mất nước ở bang Chihuahua, phía Bắc Mexico, khi nhiệt độ hơn 40 độ C.

Bên cạnh nắng nóng, nhiều người di cư tại khu vực Mỹ Latinh còn phải chịu sự đe doạ từ động vật hoang dã và các băng đảng tội phạm trên đường đi.

Theo số liệu từ Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM), gần 1,3 triệu người di cư trái phép đã đi qua lãnh thổ Mexico trên hành trình đến "vùng đất hứa" Mỹ từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.