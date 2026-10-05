153 người chơi Vietlott vừa trải qua kỳ quay "đau tim" nhất lịch sử chỉ vì một con số!

153 người này đã hụt giải Jackpot Mega 6/45 Vietlott lớn nhất lịch sử chỉ vì 1 con số.

Vietlott cho biết, kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 01571 của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra vào ngày 04/10/2026 đã chính thức ghi tên vào lịch sử xổ số với những con số vô cùng ấn tượng.

Tâm điểm của kỳ quay là sự xuất hiện của giải Jackpot trị giá lên tới 199.576.277.000 đồng (gần 200 tỷ đồng) – mức thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với dòng sản phẩm Mega 6/45. Dãy số trúng thưởng Jackpot là 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45.

Qua hệ thống bán vé, Vietlott xác định tấm vé may mắn chứa chuỗi số trúng thưởng trọn vẹn đã được phát hành tại tỉnh An Giang. Chủ nhân của tấm vé này đã chính thức gia nhập "hội tỷ phú Vietlott" và trở thành người sở hữu giải thưởng Mega 6/45 lớn nhất lịch sử.

Giải thưởng Jackpot Mega 6/45 bắt đầu được tích lũy từ kỳ quay ngày 5/8 với giá trị khởi điểm 12 tỷ đồng. Sau 26 kỳ quay liên tiếp không có người trúng Jackpot, giá trị giải thưởng đã tăng lên mức cao nhất lịch sử sản phẩm này.

Đáng chú ý, khi Jackpot vượt mốc 100 tỷ đồng, tốc độ tích lũy giải thưởng có xu hướng tăng nhanh, với một số kỳ quay ghi nhận mức tăng khoảng 20 tỷ đồng.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số mở thưởng Mega 6/45 ngày 4/10, giải Jackpot trị giá 199,57 tỷ đồng đã tìm được một khách hàng may mắn trúng thưởng, đồng thời ghi nhận số lượng người trúng giải nhất kỷ lục.

Không chỉ gây bất ngờ ở giải độc đắc, kỳ QSMT 01571 còn tạo nên sức nóng khi ghi nhận tới 153 khách hàng trúng Giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng/giải). Đây là những người chơi chỉ thiếu đúng một con số để chạm tay vào Jackpot.

Bên cạnh đó, có 6.971 khách hàng trúng giải nhì, trị giá 300.000 đồng mỗi giải và 108.604 khách hàng trúng giải ba, trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục lĩnh giải. Sau thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được hạch toán vào khoản doanh thu khác của Vietlott. Sự hội tụ của hàng trăm giải thưởng lớn cùng lúc khiến đây trở thành một trong những kỳ quay "nóng" nhất từ đầu đến cuối.

Giải thưởng gần 200 tỷ đồng tại An Giang đã viết tiếp danh sách những kỷ lục trúng thưởng gây chấn động thị trường xổ số Việt Nam. Trước đó, Jackpot 1 Power 6/55 lớn nhất lịch sử toàn hệ thống Vietlott trị giá 314,1 tỷ đồng được chia đôi cho 02 may mắn trúng thưởng (mỗi giải hơn 157 tỷ đồng) tại TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Jackpot 1 Power 6/55 cho 01 cá nhân cao nhất (Hơn 303 tỷ đồng - Tháng 05/2018): Kỷ lục về giá trị trao cho một người chơi duy nhất thuộc về ông Q. tại Hà Nội với số tiền trúng thưởng 303,8 tỷ đồng.

Kỷ lục lớn nhất trước đó của Mega 6/45 thuộc về người chơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu với giá trị 131,9 tỷ đồng, vừa chính thức bị xô đổ bởi kỷ lục 199,5 tỷ đồng tại An Giang.

Với việc liên tục xuất hiện các tỷ phú mới cùng giá trị giải thưởng cộng dồn đầy hấp dẫn, Vietlott tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm xổ số tự chọn, mang lại hy vọng đổi đời và niềm vui giải trí cho hàng triệu người chơi trên cả nước.