1,5 tỷ đồng “bay” mất chỉ sau 3 tin nhắn, cô giáo dạy toán ở Hà Tĩnh cầu cứu cán bộ điện lực

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến gặp cán bộ điện lực, vừa khóc nấc, run rẩy kể sự việc bản thân vừa bị lừa mất số tiền lớn. Người phụ nữ cho biết đã bị kẻ xấu dụ dỗ quét mã 3 lần. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 1,5 tỷ đồng.

Người phụ nữ mở lịch sử chuyển khoản cho mọi người xem có 3 tin nhắn trừ tiền, mỗi lần hơn 499 triệu đồng. Người phụ nữ rất hoảng loạn, than: “Không thể sống nổi mất” và nhờ các cán bộ điện lực báo công an giúp. Đoạn clip khiến người xem vừa ngỡ ngàng, vừa thương cho nạn nhân. "Thủ đoạn không mới, đã được cảnh báo nhiều, tiếc là chị vẫn "sập bẫy". Lừa đảo bây giờ rất tinh vi, mong mọi người hết sức cảnh giác", cư dân mạng bình luận.

Cô L. hoảng hốt đến cầu cứu cán bộ điện lực. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 14 giờ chiều ngày 15/7 tại Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Còn người phụ nữ bị lừa là chị Đ.T.P.L., giáo viên dạy Toán tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cô L. sau đó đã được cán bộ điện lực khu vực Thạch Hà chở đến công an xã Thạch Hà để trình báo.

Trao đổi trên báo VietNamNet sáng 16/7, một cán bộ công an xã Thạch Hà thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ sự việc nữ giáo viên trên địa bàn trình báo bị lừa mất 1,5 tỷ đồng.

Tin nhắn trừ tiền từ tài khoản của cô L. mỗi lần gần 500 triệu đồng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vị cán bộ công an cho hay, sau khi sự việc xảy ra, tổ an ninh trên địa bàn đã đến gia đình nữ giáo viên để nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần nạn nhân. Tại buổi làm việc, tâm lý của cô giáo cơ bản ổn định và mong muốn cơ quan công an hỗ trợ lấy lại được số tiền đã bị kẻ xấu lừa đảo.

Về phía cơ quan nơi cô L. công tác, nhà trường đã đến gia đình để động viên, an ủi nữ giáo viên. Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, qua nắm bắt ban đầu từ gia đình, cô L. kể bị kẻ xấu lừa đảo cài app thanh toán tiền điện. Hiện nữ giáo viên rất buồn và đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc.