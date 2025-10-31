1,5 triệu người xem quá khứ tự ti của Ánh Viên, từng vai u thịt bắp, da sạm, răng thưa, hiện tại hoá mỹ nhân

Không chỉ khiến dân mạng nể phục vì bảng thành tích "vô tiền khoáng hậu" của làng bơi Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên còn khiến ai nấy xúc động khi chia sẻ lại hành trình vượt qua mặc cảm ngoại hình của chính mình.

Trước đây, cô gái vàng của thể thao Việt từng tự ti về thân hình vạm vỡ, nước da sạm đi vì tập luyện ngoài trời và mái tóc lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Ánh Viên từng tự nói với chính mình: "Vai mình đô thế này chắc không bao giờ mặc váy được đâu nhỉ?" - câu nói nghe vừa hóm hỉnh, vừa chạm đến trái tim của những ai từng trải qua cảm giác tự ti vì ngoại hình.

Thế nhưng giờ đây, "cô gái thép" năm nào đã khác. Trong loạt ảnh mới, Ánh Viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nụ cười tự tin cùng phong thái dịu dàng khiến ai cũng phải trầm trồ: "Đúng là người con gái đẹp nhất khi cô ấy tự tin với chính mình".

Hình ảnh quá khứ và hiện tại được ghép lại, tạo nên chùm ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ trong ít giờ. Nhiều bình luận để lại bên dưới: "Thật sự xúc động, từ một cô gái chỉ biết bơi và nỗ lực hết mình, giờ Ánh Viên đã toả sáng theo cách rất riêng", "Đẹp nhất không phải là váy áo, mà là khi cô ấy dám tin rằng mình cũng xứng đáng để yêu thương"... Từ "nữ kình ngư" từng chỉ biết sống giữa hồ bơi, Ánh Viên giờ đây không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt mà còn là biểu tượng cho hành trình tìm lại sự tự tin của chính mình.