15 năm trước của Midu và thiếu gia Minh Đạt

Thời điểm đó một người là hot girl đình đám, một người đang du học ở Mỹ, sống kín tiếng.

Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) và doanh nhân Minh Đạt (sinh năm 1990) hiện là một trong những cặp vợ chồng được chú ý của showbiz Việt. Sau khi kết hôn vào tháng 6/2024, cả hai chia sẻ nhiều những khoảnh khắc đời thường, từ đi du lịch, dự sự kiện đến những dịp đặc biệt của gia đình.

Trước khi trở thành vợ chồng, Midu và Minh Đạt đều đã có những hành trình riêng. Midu từng là hot girl nổi tiếng từ những năm cuối 2000, sau đó hoạt động nghệ thuật, giảng dạy và kinh doanh. Trong khi đó, Minh Đạt có thời gian dài du học tại Mỹ, rồi trở về phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình.

Nhìn lại những hình ảnh từ khoảng hơn 15 năm trước, cả hai khi ấy đều đang ở độ tuổi đôi mươi nhưng cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Một người đã là gương mặt quen thuộc với giới trẻ, người còn lại vẫn là sinh viên đang học ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia (Mỹ).

Điều thú vị là sau nhiều năm, những khoảnh khắc thời đi học của Midu và Minh Đạt vẫn khiến dân mạng chú ý, đặc biệt khi đặt cạnh diện mạo hiện tại của cả hai.

Năm 2009 của Minh Đạt: Du học sinh Mỹ với visual điển trai

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của Minh Đạt thời còn đi học được chia sẻ từ năm 2009. Khi đó, ông xã Midu đang theo học ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, Mỹ, ở độ tuổi khoảng 19-20.

Trong ảnh, Minh Đạt xuất hiện cùng nhóm bạn, ăn mặc khá đơn giản, đúng kiểu sinh viên. Anh cùng các bạn còn tạo dáng theo bộ phim nổi tiếng Charlie's Angels. Dù chất lượng ảnh đã khá thấp sau nhiều năm, đường nét trên gương mặt Minh Đạt vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ, đặc biệt là đôi mắt sáng.

Minh Đạt năm 2009 (Ảnh: FBNV)

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc diện mạo của nam doanh nhân gần như không thay đổi quá nhiều sau khoảng hơn 15 năm. So với hình ảnh thời còn là sinh viên, Minh Đạt hiện tại trông trưởng thành và chỉn chu hơn, nhưng những đường nét cơ bản trên gương mặt vẫn khá tương đồng. Vì thế, nhiều người nhận xét ông xã Midu có màn "lão hóa ngược", thậm chí còn trông trẻ hơn so với ảnh cũ.

MIdu cùng thời: Đã là hot girl nổi tiếng, hình mẫu vạn người mê

Cũng vào khoảng thời gian này, Midu đã là một trong những hot girl được chú ý tại TP.HCM. Khác với Minh Đạt đang ở Mỹ, cô khi ấy bắt đầu được biết đến rộng rãi qua các hoạt động nghệ thuật và những bộ phim dành cho khán giả trẻ.

Những bức ảnh Midu thời đó nhanh chóng gợi lại một loạt đặc trưng của phong cách hot girl cuối những năm 2000: mái xéo, tóc sư tử, son hồng cam và lối trang điểm nhẹ. Không cần makeup cầu kỳ, Midu vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và vẻ ngoài trong trẻo.

Đây cũng là giai đoạn Midu xuất hiện trong nhiều dự án phim tuổi teen, từng đóng cặp với những gương mặt được giới trẻ yêu thích. Từ một hot girl, cô dần mở rộng hoạt động sang diễn xuất và sau đó phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác.

Midu năm 2009 đã là gương mặt được nhiều người biết đến (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại ảnh cũ, có thể thấy nhan sắc của Midu hiện tại vẫn giữ được khá nhiều đường nét đặc trưng của thời trẻ. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách: nếu Midu năm 2009 mang vẻ ngọt ngào, nhí nhảnh của một hot girl tuổi đôi mươi thì hiện tại, cô theo đuổi hình ảnh trưởng thành, thanh lịch và có phần sang hơn.

Đặt hình ảnh của Midu và Minh Đạt cùng thời điểm cạnh nhau, nhiều người cũng cho là có sự khác biệt khá rõ.

Midu khi ấy đã có độ nhận diện cao trong giới trẻ, sở hữu phong cách đặc trưng của thế hệ hot girl đời đầu. Trong khi đó, Minh Đạt gần như chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường của một du học sinh.

Sau hơn một thập kỷ, cả hai đều đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Midu không còn hoạt động với danh xưng hot girl mà trở thành diễn viên, giảng viên và doanh nhân. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng, đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp và đầu tư bất động sản.

Minh Đạt cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc vận hành (COO) của chi nhánh tại Mỹ thuộc doanh nghiệp nhựa của gia đình.

Midu và Minh Đạt hiện tại nhận nhiều lời khen với visual cực phẩm, cực đẹp đôi (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Midu và Minh Đạt

Được biết, Midu và doanh nhân Minh Đạt đã có khoảng 3 năm hẹn hò sau khi gặp nhau lần đầu trên một chuyến du thuyền vào năm 2021.

Đến đầu tháng 5/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức một buổi tiệc riêng tại Đà Lạt, quy tụ khoảng 50 người là bạn bè, người thân thiết nhất để Minh Đạt cầu hôn lần 2, bởi lần đầu anh khóc quá nhiều nên chưa nói được trọn vẹn. Trước đó, cặp đôi cũng đã âm thầm sang Pháp nghỉ dưỡng kết hợp chụp ảnh cưới.

Cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 6/2024. Sau đám cưới, Midu và Minh Đạt có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Hai người từng tận hưởng thời gian vợ chồng son tại căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM, cùng đi du lịch và xuất hiện tại một số sự kiện.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau 2 năm về chung nhà (ẢnH: FBNV)

Hôn nhân không khiến Midu rời xa công việc. Nữ diễn viên vẫn đứng lớp giảng dạy, đảm nhận vai trò giám khảo, hội đồng chấm thi tại một số cuộc thi ngành thiết kế, đồng thời mở rộng kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Minh Đạt tiếp tục giữ vai trò chủ chốt tại công ty gia đình. Midu từng nhìn nhận hôn nhân không đơn thuần là sự gắn kết giữa 2 người mà là hành trình cùng học hỏi, hoàn thiện nhau theo thời gian và mỗi lựa chọn trong cuộc sống của cô giờ đây mang ý nghĩa sâu sắc hơn vì không chỉ hướng đến bản thân.

Bên cạnh đó, Midu cũng thường xuyên thể hiện việc được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Cả hai luôn đồng hành từ cuộc sống đến công việc. Ngoài ra, visual của cặp vợ chồng này cũng khiến dân tình nhiều lần trầm trồ vì ai cũng thăng hạng từ khi ở bên nhau. Đặc biệt là Minh Đạt, nam thiếu gia được nhận xét ngày càng dạn dĩ, tự tin và điển trai hơn khi xuất hiện trước ống kính cùng vợ.

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