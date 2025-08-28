HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
15 năm không ai chạm tới, iPhone 17 chuẩn bị làm điều chưa từng có trong lịch sử kể từ thời iPhone 4

Thế Duyệt |

Nếu các tin đồn hiện tại chính xác, iPhone 17 sẽ giữ vị trí flagship gần 18 tháng trước khi iPhone 18 ra mắt, vượt qua kỷ lục từng được iPhone 4 nắm giữ từ năm 2010.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9 tới. Đây không chỉ là thế hệ iPhone mới, mà còn có khả năng đi vào lịch sử khi trở thành mẫu flagship có vòng đời dài nhất từ trước đến nay của Apple.

Theo thông tin được tiết lộ, iPhone 18 nhiều khả năng phải đến mùa xuân năm 2027 mới xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 17 sẽ giữ ngôi flagship của Apple trong khoảng 18 tháng, tương đương 550 ngày. Con số này vượt qua kỷ lục 477 ngày mà iPhone 4 từng thiết lập cách đây 15 năm.

Trong quá khứ, iPhone 4 được bán ra vào tháng 6/2010 và duy trì vị thế flagship cho đến tháng 10/2011, thời điểm Apple chuyển lịch ra mắt sang mùa thu. Đây cũng là giai đoạn khiến nhiều người dùng chờ đợi iPhone 5 phải thất vọng khi Apple chỉ giới thiệu iPhone 4S với thiết kế gần như giữ nguyên, chỉ cải tiến về hiệu năng, camera và lần đầu tích hợp Siri.

15 năm không ai chạm tới, iPhone 17 chuẩn bị làm điều chưa từng có trong lịch sử kể từ thời iPhone 4- Ảnh 1.

Kể từ đó, chưa có mẫu iPhone nào vượt qua mốc 15 tháng. Trường hợp gần nhất là iPhone 11 Pro, giữ vị trí flagship trong 13 tháng do iPhone 12 bị trì hoãn bởi đại dịch. Một số dòng SE có vòng đời cách biệt đến hơn 4 năm, nhưng không được tính vì không thuộc chu kỳ flagship chính.

Điểm khác biệt giữa giai đoạn iPhone 4 và iPhone 17 là sự tồn tại của dòng Pro và sắp tới có thể là dòng Air. Trong khi người dùng năm 2010 phải chờ đợi một bản nâng cấp lớn, thì hiện tại Apple vẫn tung ra các biến thể Pro hàng năm. Ngoài ra, tin đồn còn cho thấy Apple sẽ giới thiệu iPhone gập - thay đổi phần cứng được cho là đột phá nhất từ trước tới nay.

Ngoài kỷ lục dài nhất, Apple cũng từng có vòng đời flagship ngắn nhất. iPhone X, ra mắt tháng 11/2017, chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 tháng trước khi bị thay thế bởi iPhone XS vào tháng 9/2018.

Sự kiện ra mắt iPhone 17, cùng với Apple Watch Series 11 và Ultra 3, sẽ được Apple tổ chức vào ngày 9/9. Đây hứa hẹn là một trong những cột mốc lớn của Apple trong năm nay, không chỉ bởi sản phẩm mới mà còn vì kỷ lục lịch sử mà iPhone 17 có thể thiết lập.

