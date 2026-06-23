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15 bồn chứa siêu lớn bị thiêu rụi trong vụ tấn công kho dầu Rybinsk của Nga

Sao Đỏ
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Những cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng do Ukraine thực hiện đã gây tổn thất nặng nề cho Nga.

Do một vụ hỏa hoạn quy mô lớn xảy ra tại cơ sở nhà nước "Kombinat Temp" ở thành phố Rybinsk, vùng Yaroslavl, 15 bồn chứa dầu cỡ lớn đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Điều này được chứng minh bằng các hình ảnh vệ tinh được đăng tải trên kênh Telegram Exilenova+.

Ngoài những bể chứa bị phá hủy hoàn toàn, một số cấu kiện khác tại kho dầu cũng bị hư hại. Cơ sở Kombinat Temp bị tấn công nằm dưới sự điều hành của Cơ quan Dự trữ Quốc gia Liên bang Nga (Rosrezerv).

Mục đích chính của cơ sở này là lưu trữ lâu dài các nguồn dự trữ chiến lược của nhà nước, đặc biệt là sản phẩm dầu mỏ.

Kho dầu ở Rybinsk bốc cháy sau khi hứng chịu đòn tấn công của UAV cảm tử Ukraine.

Các cơ sở lưu trữ cấp liên bang thuộc loại này cung cấp nguồn nhiên liệu không thể thiếu phòng trường hợp khẩn cấp hoặc cho nhu cầu huy động của đất nước.

Kho dầu Rybinsk đã trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng để cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị Quân đội Nga hoạt động ở hướng Đông Bắc thuộc phần lãnh thổ châu Âu của Liên bang Nga.

Rybinsk nằm trong hệ thống sông Volga rộng lớn, có kết nối đường sắt và đóng vai trò như trung tâm trung chuyển và hậu cần. Căn cứ nói trên cách biên giới quốc gia của Ukraine hơn 700km.

Trong khuôn viên của nó có hơn 60 bể chứa các loại, bao gồm cả những bể lớn có dung tích 5.000m3 (PVS-5000).

Cần nhắc lại, cuộc tấn công xảy ra vào đêm 14/6 đã dẫn đến một trận hỏa hoạn nghiêm trọng, ngọn lửa bùng phát dữ dội trong khuôn viên doanh nghiệp.

Cũng trong đêm 21/6, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công cảng Kerch ở trên bán đảo Crimea, cũng như cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar.

Theo hình ảnh và video do người dân địa phương cung cấp cho thấy tâm điểm của vụ cháy ở Kerch là một kho chứa dầu.

Theo Militarnyi
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