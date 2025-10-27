144 xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM) đã tăng cường công tác ghi hình và xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi điều khiển phương tiện lưu thông trên vỉa hè.

Hoạt động này nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và trả lại vỉa hè đúng chức năng phục vụ người dân. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh nhấn mạnh việc xử lý nghiêm không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh - an toàn - thân thiện trên địa bàn TP.HCM.

Trong ngày 20/10/2025, lực lượng CSGT Hàng Xanh đã ghi nhận và xử lý 144 trường hợp vi phạm lỗi “Đi trên vỉa hè” trên tuyến đường Quang Trung.

139 xe máy bị phạt nguội vì lỗi đi trên vỉa hè:

36B3-539.73; 36B4-451.92; 47R33410; 49N96858; 50N2-439.64; 50Y1-162.98; 51V29903; 54F34260; 54V83531; 54Y72204; 55Y19671; 59B1-056.51; 59D3-368.76; 59EA-061.80; 59G1-801.56; 59G1-985.88; 59L1-148.36; 59P1-793.82; 59S3-201.16; 59S3-750.50; 59T1-824.93; 59T2-092.54; 59V1-543.41; 59V1-646.86; 59V2-192.45; 59V2-208.61; 59V2-223.41; 59V2-379.69; 59V2-675.41; 59V2-919.48; 59V3-073.46; 59V3-348.60; 59V3-539.26; 59VA-064.72; 59VA-270.30; 59Y3-879.11; 59YA-181.66; 60F4-277.44; 61S14088; 64E1-551.95; 65F61346; 70L1-410.62; 78E1-368.61; 81P77640; 93H1-416.15; 29D1-404.92; 43H1-247.91; 47C1-138.38; 48B1-187.72; 48B1-572.96; 49K1-535.78; 50AA-062.53; 51F45419; 51S92167; 52H37880; 53V93187; 54M57476; 54R52617; 54V34000; 54V37661; 54V65799; 54V84818; 54V93987; 55P43992; 59C2-208.60; 59D2-168.17; 59D2-613.17; 59E1-836.52; 59E2-256.89;

59F1-025.93; 59G1-280.72; 59G1-549.08; 59G1-855.74; 59G2-670.06; 59G2-704.87; 59G2-751.41; 59G2-858.06; 59G3-229.42; 59H1-740.52; 59L2-999.84; 59LA-069.13; 59PA-101.93; 59S1-207.78; 59S1-329.99; 59S1-398.69; 59S3-709.70; 59T2-071.81; 59V1-318.15; 59V1-611.59; 59V1-658.49; 59V1-738.52; 59V1-911.69; 59V2-000.17; 59V2-002.43; 59V2-037.10; 59V2-315.03; 59V2-315.22; 59V2-383.77; 59V2-467.86; 59V2-650.60; 59V2-792.51; 59V2-868.79; 59V3-383.44; 59V3-551.80; 59V3-791.81; 59VA-074.72; 59VA-116.55; 59VA-260.67; 59X1-156.74; 59X1-663.89; 59Y1-648.90; 59Y1-649.63; 59Z1-171.30; 60AD-163.77; 64F1-299.16; 66L1-837.78; 66V1-066.54; 67B1-754.78; 67B1-887.08; 67C1-952.69; 67K2-4276; 70H1-275.11; 70P2-1402; 71B3-908.37; 75AA-091.35; 75E1-188.06; 75G1-319.70; 76E1-098.81; 77C1-332.42; 78C1-611.46; 81AX-068.03; 81F1-008.74; 86AF-043.66; 86B3-837.95; 86B4-650.98; 92C1-340.00; 93F6-0090; 94K1-660.22; 95F5-9113;

3 xe máy điện bị phạt nguội vì lỗi đi trên vỉa hè:

41-MĐ1-489.87; 50AA-516.97; 50AC-550.57;

2 mô tô điện bị phạt nguội vì lỗi đi trên vỉa hè:

59GA-116.13; 59TA-192.81

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".