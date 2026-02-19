14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi

Đó là tuyến Đại Lý - Thụy Lệ tại tỉnh Vân Nam, công trình đầu tiên xuyên qua dãy núi Hoành Đoạn, nơi được xem là một trong những khu vực có điều kiện địa chất và địa hình phức tạp bậc nhất hành tinh.

Tuyến đường dài khoảng 330km, chạy dọc biên giới tây nam Trung Quốc, kết nối thành phố Đại Lý với thị trấn biên giới Thụy Lệ, cửa khẩu trọng yếu giáp Myanmar. Khi hoàn thành, đây sẽ là mắt xích quan trọng trong hành lang đường sắt Trung Quốc - Myanmar, mở ra tuyến kết nối hiệu quả hơn giữa Trung Quốc với các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

Dự án được chia làm 2 đoạn là Đại Lý - Bảo Sơn và Bảo Sơn - Thụy Lệ. Đoạn đầu tiên dài 133km khởi công năm 2008 và phải mất tới 14 năm mới hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành tháng 7/2022. Trong điều kiện địa hình bằng phẳng, ổn định về địa chất, một tuyến tương tự chỉ cần khoảng 3 năm thi công. Nhưng tại Hoành Đoạn, hàng chục nghìn công nhân đã phải đối mặt với núi cao, vực sâu, hoạt động kiến tạo mạnh và các lớp đá nứt vỡ, không ổn định.

Để vượt qua địa hình hiểm trở, các kỹ sư đã xây dựng 34 cây cầu và 21 đường hầm. Riêng hầm Đại Trụ Sơn dài 14,4km, xuyên qua 6 đới đứt gãy địa chất, mất tới 12 năm thi công. Lượng nước ngầm tràn vào hầm trong quá trình đào tương đương thể tích của 156.000 bể bơi tiêu chuẩn, buộc công nhân nhiều lần phải làm việc trong điều kiện ngập nước kéo dài.

Chi phí cho toàn tuyến Đại Lý - Thụy Lệ được ước tính lên tới khoảng 50 - 60 tỷ nhân dân tệ (7 - 8,5 tỷ USD), trong đó riêng đoạn Đại Lý - Bảo Sơn đã tiêu tốn hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Mức đầu tư cao phản ánh độ phức tạp địa chất, khối lượng cầu hầm dày đặc và thời gian thi công kéo dài gấp nhiều lần so với các tuyến thông thường. Đây được coi là một trong những dự án đường sắt có chi phí trên mỗi km cao nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Đoạn thứ hai từ Bảo Sơn đến Thụy Lệ, khởi công năm 2015, hiện vẫn đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026–2030. Trở ngại lớn nhất của đoạn này là hầm Gaoligong dài 34,5km, khi hoàn tất sẽ là một trong những đường hầm đường sắt dài nhất châu Á.

Công nhân đang làm việc ở độ sâu tới 765m dưới lòng núi, phải đối mặt với nhiệt độ địa nhiệt cao, nước áp lực lớn và địa tầng đá yếu, dễ sụt lở. Sau 9 năm, tiến độ mới đạt khoảng một nửa, nhưng các đột phá công nghệ gần đây được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ để hầm có thể hoàn thành vào khoảng năm 2028.

Giới chức địa phương mô tả đây là “công trình cổ họng” của toàn tuyến, nơi quyết định thành bại của dự án. Những cải tiến về công nghệ đào hầm, gia cố nền đá và xử lý nước ngầm đã giúp tăng đáng kể tốc độ thi công so với giai đoạn đầu.

Khi toàn tuyến đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Côn Minh, thủ phủ Vân Nam, tới Thụy Lệ sẽ rút xuống còn khoảng 4 tiếng rưỡi, bằng một nửa so với hiện nay. Quan trọng hơn, tuyến đường sắt này sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối nội địa Trung Quốc với các hành lang thương mại hướng về Ấn Độ Dương.

Theo SCMP﻿