130 tuyển trạch viên quốc tế “đổ bộ” Qatar, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn

Đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường tham dự U17 Asian Cup 2026. Mục tiêu mà đoàn quân áo đỏ đặt ra là vượt qua vòng bảng để giành tấm vé tham dự U17 World Cup 2026. Lá thăm đưa thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng C cùng với 3 đội: Hàn Quốc, UAE và Yemen.

U17 Asian Cup 2026 được tổ chức tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam ra quân với trận gặp U17 Yemen vào lúc 0h00 ngày 7/5 (giờ Việt Nam). 2 trận tiếp theo đoàn quân áo đỏ lần lượt gặp U17 Hàn Quốc (23h00 ngày 10/5) và U17 UAE (0h00 ngày 14/5).

U17 Việt Nam vừa vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

Trong khi đó, U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ 19/11 đến 13/12/2026. Mới đây, kênh beIN Sports (Qatar) đã đưa tin U17 World Cup 2026 dự kiến sẽ có khoảng 130 tuyển trạch viên từ khắp thế giới đến theo dõi.

Hầu hết các trận đấu được diễn ra trong khuôn viên khu Aspire – tổ hợp thể thao hiện đại bậc nhất châu Á. Do đó, các tuyển trạch viên sẽ dễ dàng hơn trong việc quan sát những cầu thủ trong giải đấu, từ đó đưa ra tư vấn cho các CLB quốc tế.

Giới chuyên môn kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Bởi việc thi đấu ở giải đấu tầm cỡ thế giới trước sự quan sát của đội ngũ tuyển trạch viên quốc tế có thể mở ra cơ hội “xuất ngoại” cho những học trò của HLV Cristiano Roland.