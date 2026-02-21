Ngày 21-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 19-2 (mùng 4 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

11 người ngộ độc ở Thanh Hóa do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm là không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận.

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17 giờ ngày 19-2 (ngày 3 Tết) tại nhà ông Quách Ngọc H. (SN 1978; ngụ thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) có người thân, bạn bè đến thăm, chúc Tết.

Ông H. có làm thịt cá sấu hỏa tiễn (cá Phúc Lộc Thọ) do gia đình nuôi để chế biến thực phẩm tiếp khách. Khi ăn xong, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, có 11 người ăn cá có dấu hiệu bị nôn mửa, tiêu chảy nghi ngộ độc do ăn phải trứng cá nhúng lẩu.

Ngay sau đó, người nhà ông H. và hàng xóm đã đưa số người bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 20-2 (mùng 4 Tết) sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, đã xuất viện về nhà. Hiện tại sức khoẻ đã bình thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin "ngộ độc do ăn phải trứng cá rồng" là không chính xác, dễ gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.