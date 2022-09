Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 1-9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 2-9, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại tỉnh Quảng Trị khiến 2 người tử vong

Cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.760 trường hợp vi phạm; phạt tiền 19,925 tỉ đồng; tạm giữ 206 xe ô tô, 2.395 xe mô tô, 45 phương tiện khác; tước 1.854 giấy phép lái xe (GPLX) các loại.

Đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia nhận được 6 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường.

Từ chiều, tối ngày 31-8 và sáng ngày 1-9, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội và TP HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do lưu lượng giao thông tăng cao vượt quá năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, như trên tuyến Pháp Vân - cầu Giẽ, đường vành đai 3 trên cao thuộc địa phận Hà Nội; trên tuyến quốc lộ 1 qua Đồng Nai, qua Ninh Bình ..., cao tốc theo huớng TP HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây (Tiền Giang, Bến Tre v.v…); các bến xe, nhà ga và đường dẫn vào các cảng hàng không tại Hà Nội và TP HCM.

Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc giao thông do mật độ người và phương tiện tăng cao so với ngày thường, một số vụ va chạm giao thông....tuy nhiên mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ Lễ 30-4 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.