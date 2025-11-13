13 năm bặt vô âm tín, người đàn ông 48 tuổi lặn lội từ Pháp về Việt Nam tìm lại người thân thất lạc: Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

Ngày 12/10, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) đã tiếp nhận thư cảm ơn của một người Pháp gốc Việt sau khi giúp người này tìm được cô ruột mất liên lạc 13 năm qua.

Người đàn ông quốc tịch Pháp gặp lại người thân sau hơn 13 năm mất liên lạc

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 10/11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin của ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) về việc nhờ hỗ trợ tìm người thân là người cô ruột tên Đường Nga sau 12 năm mất liên lạc.

Gia đình ông đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả.

Công an phường Tân Thành đã phân công Đại úy Nguyễn Bảo Trung, Cảnh sát khu vực khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin qua hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời trực tiếp xuống địa bàn để rà soát người có tên trên để tìm kiếm thông tin. Qua đó tìm được một người người có thông tin giống với người ông Tùng cần tìm.

Đến 11h30 cùng ngày, Đại úy Trung đã hỗ trợ đưa ông Tùng tới tận nhà bà Nga để gặp gỡ, qua đó ông Tùng xác nhận đây là cô ruột của mình sau nhiều năm mất liên lạc. Chỉ hơn 1 tiếng sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành, TP. Hồ Chí Minh đã giúp một người đàn ông quốc tịch Pháp tìm lại người cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc.

Bức thư cảm ơn của ông Bùi Hoàng Tùng

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Tân Thành và Đại úy Trung, ông Tùng đã gửi thư cảm ơn gửi đến Công an phường.

rong thư ông Tùng có viết: “…Thay mặt gia đình tôi xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành nói chung và Đại úy Nguyễn Bảo Trung nói riêng đã không ngại khó khăn, vất vả, các đồng chí đã hết sức trách nhiệm trước Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ…”.