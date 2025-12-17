.t1 { text-align: justify; }

Giới quan chức và truyền thông Kiev mới đây đã tuyên bố rằng, Nga đã tích trữ số lượng lớn tên lửa tấn công mặt đất và máy bay tấn công không người lái để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Ukraine, trong khoảng thời gian cuối tháng 12, đầu tháng 1 tới.

Theo các nguồn phân tích của Ukraine, Nga gần như đã hoàn tất việc tích trữ tên lửa và máy bay không người lái cảm tử cho một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào dịp trước và sau năm mới.

Họ dẫn các nguồn tin riêng nhấn mạnh rằng, Nga đã tập hợp ít nhất 650 máy bay không người lái Geran-2, bao gồm cả các phiên bản phản lực; cùng với số lượng lớn các máy bay không người lái khác.

Trong số đó, Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị triển khai lập tức 150-200 máy bay không người lái Geran-2, bao gồm cả phiên bản sử dụng làm mục tiêu giả, cũng như phiên bản trinh sát và tấn công, để mở một cuộc tấn công phối hợp rất lớn.

Về thành phần tên lửa của cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, nó cũng được ghi nhận là khá ấn tượng.

Đặc biệt, cần nhấn mạnh rằng, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sẽ triển khai 5 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, 3 máy bay ném bom tầm xa Tu-160 có thể mang các tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa Kh-555, Kh-101 và 5 máy bay tiêm kích siêu âm MiG-31K trang bị tên lửa Kinzhal.

Ngoài ra, ba tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, mang theo tên lửa hành trình tầm xa Kalibr, cũng đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công từ hướng biển vào lãnh thổ Ukraine.

Giới truyền thông Ukraine lưu ý rằng, các quan chức chính quyền Kiev đã cảnh báo cách đây một thời gian rằng, hệ thống điện của nước này chỉ có thể chịu được tối đa hai hoặc ba cuộc tấn công quy mô lớn nữa từ Lực lượng Vũ trang Nga, nếu quá giới hạn đó, việc khôi phục công suất bị hư hại sẽ là vô ích.

Cần phải nói thêm rằng, do thiếu thốn nghiêm trọng tên lửa phòng không nên các hệ thống phòng không của chính quyền Kiev hiện đang buộc phải hoạt động theo cái gọi là “chế độ xác định mục tiêu ưu tiên”, tức là buộc phải lựa chọn bảo vệ những mục tiêu quan trọng nhất, đồng thời cũng phải lựa chọn đánh chặn những mục tiêu nguy hiểm nhất.

Điều đó đồng nghĩa với việc rất nhiều cơ sở hạ tầng, mục tiêu quân sự của Ukraine sẽ bị bỏ ngỏ, không có biện pháp bảo vệ nào chống lại sự tấn công của máy bay không người lái, tên lửa Nga.

Ví dụ như các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine - địa điểm tiếp nhận và lưu trữ các phương tiện, vũ khí do phương Tây viện trợ; cũng như một phần đáng kể các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng - cái nôi sản xuất, phục hoạt các loại vũ khí của Ukraine, sẽ không còn được coi là mục tiêu ưu tiên nữa.