13 cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới- Ảnh H.Đăng

Hôm nay 16/2, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Hậu Giang có 13 cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đây là những cán bộ nòng cốt của Công an tỉnh Hậu Giang đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau và dù ở vị trí công tác nào cũng luôn tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc.

Nhận thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong thời điểm lịch sử quan trọng của cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và ngành Công an, những cán bộ này đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho đơn vị sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.