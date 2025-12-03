129 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

129 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bị xử lý phạt nguội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo kết quả phát hiện 129 trường hợp xe máy, ô tô vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách được ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/10 đến ngày 31/10, với hai lỗi vi phạm chủ yếu là “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông”.

Các trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại thông báo này, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html, hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Với hai lỗi vi phạm phổ biến là “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông”, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển phương tiện bị phạt như sau:

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Còn căn cứ điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 16, Điều 6.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 6 Nghị định này, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng. Người vi phạm cũng sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo điểm d, khoản 16, Điều 6.