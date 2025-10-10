HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

MINH ĐỨC |

Chỉ sau một đêm, hơn 120 hộ dân thôn Tân Lập (Bắc Ninh) bị nước lũ bao vây, nhiều nơi ngập gần chạm mái nhà, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 1.

Ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn trong nhiều ngày cùng lượng nước lũ dồn dập đổ về từ sông Thương. Thôn Tân Lập, xã Tiên Lục (Bắc Ninh) oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử, hơn 120 hộ dân bị cô lập, nhà cửa và đường xá chìm trong biển nước đục ngầu, biến nơi đây thành những “ốc đảo”.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 2.

Tối 8/10, mực nước các sông dâng nhanh, dự báo đạt đỉnh từ tối 8 đến sáng 9/10. Lũ trên sông Cầu vượt BĐ3 khoảng 1m, sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5–2m, cao hơn mức lịch sử 0,3–0,5m. Người dân thôn Tân Lập cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đê bằng bao cát, đất, song dòng lũ chảy xiết đã tràn bờ. Chỉ sau một đêm, toàn bộ thôn Tân Lập chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 3.

Người dân cho biết, chỉ trong một đêm từ 8/10 đến rạng sáng 9/10, nước lũ dâng hơn 1m và vẫn tiếp tục tăng, nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu từ 2–3m, gây nguy hiểm và thiệt hại lớn.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 4.

Trục đường chính ra vào khu vực thôn Tân Lập bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 5.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 6.

Nhiều khu vực trong thôn Tân Lập nước lũ đã dâng gần chạm đến mái nhà.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 7.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 8.

Hoa màu cùng gia súc chăn nuôi của người dân bị thiệt hại nặng nề.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 9.

Nhiều hộ dân đã chủ động đưa gia súc, gia cầm lên các khu vực cao ráo nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại khi nước lũ vẫn còn ngập sâu và chảy xiết.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 10.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều cột điện bị ngập gần đến tủ kỹ thuật, buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn. Suốt 4 ngày qua, người dân thôn Tân Lập phải sống trong cảnh mất điện, sinh hoạt khó khăn.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 11.

Ông Quyết (thôn Tân Lập, Bắc Ninh) đứng nhìn mực nước lũ lịch sử, chia sẻ: “Từ năm 1986 đến nay, chưa bao giờ nước dâng cao như vậy. Năm ấy lũ lớn lắm, nhưng năm nay còn ác liệt hơn, mực nước cao hơn khoảng 80 cm. Các hộ dân trên đoạn này còn cao chưa bị nước vào nhà, nhưng nhiều hộ khác ở những vùng trũng thì nước tràn vào ngập qua cả tầng 1”.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 12.

“Năm nay nước lũ dâng cao kỷ lục và lên quá nhanh, chúng tôi chỉ mong vài ngày tới nước rút để cuộc sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường,” người đàn ông này chia sẻ.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 13.

“4 ngày nay mất điện, không có nước sạch, lúc này chúng tôi chỉ mong có nước dùng, chút lương thực, đèn pin và áo phao để cầm cự qua những ngày khó khăn này,” anh Hiếu chia sẻ.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 14.

Đến đầu giờ chiều 10/10, mực nước lũ tại thôn Tân Lập đã rút khoảng 40 cm sau nhiều ngày dâng cao. Người dân cho biết, nếu Thời tiết tiếp tục nắng ráo, chỉ trong 3–4 ngày tới nước sẽ rút hết, cuộc sống sinh hoạt có thể trở lại bình thường.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 15.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 16.

Nước rút đến đâu, người dân thôn Tân Lập tranh thủ dọn dẹp đến đó, thu gom rác và bùn đất để tránh ô nhiễm, sớm ổn định lại cuộc sống sinh hoạt sau lũ.


120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 17.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 18.

Thuyền, thúng trở thành phương tiện duy nhất để di chuyển và tiếp tế lương thực.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 19.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 20.

Nước sạch được vận chuyển bằng thuyền và thúng từ khu vực khác vào thôn Tân Lập, rồi phân phát cho từng hộ dân nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong những ngày bị cô lập vì lũ.


120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 21.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 22.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m lúc 23h ngày 9/10, vượt báo động 3 tới 1,22m và đang rút chậm. Trong khi đó, mực nước trên sông Thương cũng bắt đầu giảm, ghi nhận tại trạm Cầu Sơn là 17,70m (trên BĐ3 1,70m) và tại trạm Phủ Lạng Thương là 7,54m, vượt báo động 3 khoảng 1,24m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,01m.

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy- Ảnh 23.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ rút chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương (tại các trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương) và sông Trung (tại trạm Hữu Lũng) tiếp tục giảm song vẫn vượt báo động 3. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam dự báo sẽ xuống và duy trì trên mức báo động 1.

