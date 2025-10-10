120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

Ông Quyết (thôn Tân Lập, Bắc Ninh) đứng nhìn mực nước lũ lịch sử, chia sẻ: “Từ năm 1986 đến nay, chưa bao giờ nước dâng cao như vậy. Năm ấy lũ lớn lắm, nhưng năm nay còn ác liệt hơn, mực nước cao hơn khoảng 80 cm. Các hộ dân trên đoạn này còn cao chưa bị nước vào nhà, nhưng nhiều hộ khác ở những vùng trũng thì nước tràn vào ngập qua cả tầng 1”.