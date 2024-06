12 triệu chó mèo Việt Nam tạo nên 'mỏ vàng' trăm triệu USD cho tỷ phú Thái, 1 DN Việt dẫn đầu bán mỹ phẩm cho chú thú cưng đắt đỏ

Trong thời đại ngày nay những vật nuôi như chó và mèo trở thành thành thú cưng hiện hữu bên cạnh con người để quấn quýt, tâm tình như một người bạn, được đặc cách là thành viên của gia đình. Chính bởi lý do này mà ngày càng có nhiều người đầu tư cho thú cưng của mình, nó không chỉ dừng lại ở thức ăn bổ dưỡng, những chiếc tổ di động, bát đựng cơm riêng biệt, cả rất nhiều món đồ chơi, phụ kiện, ...

Theo báo cáo của Kirin Capital, quy mô ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam khoảng 94 triệu USD năm 2023 với CAGR (2018 -2023) đạt 14,3%. Trong đó phân khúc thức ăn cho thú cưng luôn chiếm khoảng 85% toàn ngành. Ngoài ra còn một số dịch vụ khác cho thú cưng như thú ý, phụ kiện, đồ chơi, spa grooming... cũng đang rất được ưa chuộng. Dự báo trong những năm tới quy mô ngành công nghiệp thú cưng tiếp tục tăng trưởng tốt và ước đạt hơn 182 triệu USD vào năm 2028.

Số lượng thú cưng tại Việt Nam cũng liên tục tăng qua các năm: Năm 2023 số lượng thú cưng (chó và mèo) khoảng hơn 12 triệu con trong đó có khoảng 5,58 triệu con mèo và 6,48 triệu con chó ước tính số lượng này tăng khoảng 5% mỗi năm từ năm 2017. Dự kiến số lượng thú cưng sẽ tăng lên tới khoảng 16 triệu con vào năm 2027.

Các giống mèo nhà, chó nhà phổ biến ở Việt Nam có giá dao động từ vài triệu cho đến vài chục triệu.

Các công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng có thể kể đến Perfect Companion (Việt Nam) Co Ltd – thuộc hệ sinh thái C.P – công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nổi tiếng tới từ Thái Lan hay Guyomarc'h Vietnam Co Ltd - Pháp và Mars Inc – Mỹ.

Ngoài ba công ty hàng đầu này, lĩnh vực chăm sóc thú cưng vẫn còn rất phân mảnh, với số lượng lớn người chơi trải rộng trên các danh mục nhỏ khác nhau, chẳng hạn như sản phẩm dành cho thú cưng, đồ ăn và máy trộn dành cho thú cưng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoàng Anh đang dẫn đầu về giá trị các sản phẩm dành cho thú cưng hiện nay. Đi vào hoạt động từ năm 2000, đến nay Mỹ Phẩm Hoàng Anh vẫn luôn đứng vị trí dẫn đầu trong thị trường hóa mỹ phẩm dành cho thú cưng tại Việt Nam với 4 nhãn hiệu gồm Plotoon, Fay, Palma và Boola. Cùng với đó là mạng lưới phân phối rộng khắp tại các đại siêu thị, siêu thị, siêu thị thú cưng và cửa hàng thú cưng trên khắp Việt Nam.