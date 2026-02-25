Bao nhiêu người Việt Nam đang có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng?

Trong phiên họp mới đây của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, tập trung cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo chiến lược giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam đạt nhiều mục tiêu để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Ví dụ, hiện có gần 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng, cao hơn mức mục tiêu tối thiểu 80%.

Bên cạnh đó, 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm trong 12 tháng qua, vượt 3-8% chỉ tiêu đề ra.

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt mỗi năm tăng gần 59%, cao hơn gấp đôi kế hoạch.

Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các tổ chức tín dụng, tăng 38% chỉ tiêu tối thiểu.

Ngoài ra, 71% người trưởng thành có thông tin lịch sử tín dụng trong hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, cao hơn mức yêu cầu 70%.

Riêng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 24% tổng dư nợ giai đoạn 2020-2025, thấp hơn khoảng 1% so với mục tiêu (25%).

Hồi tháng 11/2025, Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tiền gửi khách hàng đã tiến sát 16,2 triệu tỷ đồng. Riêng khối cá nhân, số dư gửi vào ngân hàng đạt 7,832 triệu tỷ đồng, tăng thêm 84.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, tương đương mức tăng 10,86% so với cuối năm 2024.

Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chính phủ Việt Nam, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng các sản phẩm - dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, thuận tiện và chi phí hợp lý. Trọng tâm ưu tiên là người nghèo, người thu nhập thấp, nhóm yếu thế, cùng khu vực doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tương đương 30 lần GDP; 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dư nợ tại ngân hàng, và 75% người trưởng thành có lịch sử tín dụng, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái tài chính minh bạch và bền vững hơn.