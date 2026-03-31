12 tấn KitKat bị trộm, một loạt các brand ở Việt Nam ra thông báo "xe tải chở hàng bị mất tích": Chuyện gì đây?

Một sự cố hy hữu mới vừa xảy ra với KitKat khi hơn 400.000 thanh kẹo đã bị “bốc hơi” trong quá trình vận chuyển. Theo thông tin từ Nestlé - công ty mẹ của KitKat thì chiếc xe tải chở chính xác 413.793 thanh kẹo đang trên lộ trình từ miền Trung Italy đến Ba Lan thì gặp nạn. Do tuyến đường kéo dài khoảng 1.200 km, đi qua nhiều quốc gia như Áo và Cộng hòa Séc, phía công ty vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm và địa điểm nhóm tội phạm ra tay. Hiện tại, cả phương tiện lẫn hàng hóa đều chưa được tìm thấy. KitKat là thanh kẹo phủ chocolate do hãng Rowntree (Anh) sáng tạo, hiện được Nestlé sản xuất toàn cầu sau khi mua lại Rowntree năm 1988. Sản phẩm gồm lớp chocolate bên ngoài, bên trong là bánh và kem xốp, có thể bẻ dọc thành nhiều thanh nhỏ.

Xe tải chở hơn 400.000 thanh KitKat bị đánh cắp, nhà sản xuất ra cảnh báo.

Cùng lúc này, trên fanpage Facebook chính thức với hơn 24 triệu người theo dõi, KitKat cũng chính thức đưa ra thông báo tới người tiêu dùng: “Chúng tôi xác nhận rằng 12 tấn sản phẩm KitKat đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển giữa nhà máy của chúng tôi ở miền Trung nước Ý và điểm đến tại Ba Lan. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đối tác trong chuỗi cung ứng để điều tra.

Tin tốt là: không có mối lo ngại nào về an toàn người tiêu dùng và nguồn cung không bị ảnh hưởng. Cảm ơn”.

Đáng chú ý, trong thông cáo báo chí, KitKat lựa chọn cách tiếp cận pha trộn giữa nghiêm túc và hài hước. Hãng viết: “Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người nghỉ ngơi cùng KitKat, nhưng có vẻ như bọn trộm đã hiểu theo nghĩa đen quá và ‘nghỉ’ luôn hơn 12 tấn chocolate”.

Thông điệp này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành “chất liệu” để hàng loạt thương hiệu bắt trend. Thông báo hài hước của KitKat nhanh chóng trở thành “văn mẫu” được rất nhiều thương hiệu bắt trend, biến tấu để quảng cáo cho chính mình.

Tại Việt Nam, hàng loạt thương hiệu, cửa hàng đã lập tức nhập cuộc, song có sự biến tấu để tăng tính hài hước, cũng là một hình thức để quảng cáo.

Ví dụ, Merzy đăng thông báo chính thức tuyên bố “mất một xe tải chứa 100 thùng son Merzy” và kêu gọi mọi người tag tên người vừa hết tiền mua son. Sunsilk cũng tham gia với nội dung vui nhộn: “mất 1 vạn thùng serum Sunsilk trong quá trình vận chuyển giữa Quận 1” và đang tìm đơn vị lắp camera uy tín ở Quận 1. Trong khi HONOR lại chọn lối kể chuyện dí dóm, thông báo mất hơn 1000 siêu phẩm điện thoại HONOR X8d (màu xanh Thiên Vân), kèm mô tả nghi phạm là “nam cao khoảng 1m8, có thân hình cân đối và sáu múi”. Catzus Ice Blended thì chọn cách “cách ly” khéo léo, khẳng định không có liên quan gì đến vụ KitKat và đùa rằng nếu khách hàng mai mốt gọi ly có KitKat thì hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Và ở các bài đăng này, các brand đều để hastag "J4F" - viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Just For Fun", có nghĩa là "chỉ để cho vui", "chỉ đùa chút thôi" hoặc "giải trí đơn thuần", chứ không có thật.

Ở thị trường quốc tế, các brand lớn cũng không chịu thua. DoorDash (ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng của Mỹ) đăng “unofficial statement” vui nhộn với nội dung do lỗi đóng gói ngẫu nhiên, họ đang có sẵn 12 tấn KitKat không bán được và kêu gọi mọi người vào app đặt ngay 500-600 thanh để “giải quyết vấn đề”.

Ryanair (hãng hàng không giá rẻ của Ireland) thì đăng hình máy bay với khuôn mặt đang “ăn” một nắm thanh KitKat khổng lồ, tạo hiệu ứng hài hước mạnh.

Domino’s Pizza UK (chuỗi pizza nổi tiếng) lại giả vờ gửi lời chia buồn cho KitKat rồi bất ngờ thông báo sẽ ra mắt món “Kit Kat pizza” mới. Còn Maxell (thương hiệu pin và băng cassette) thì đùa rằng họ không liên quan vì đang ngồi yên trên ghế thưởng thức máy nghe nhạc cassette. Các đơn vị này cũng không quên chú thích/lưu ý ở bài đăng hay phần bình luận rằng đây chỉ là trò đùa, vì còn liên quan đến các vấn đề pháp lý, do chuyện KitKat bị mất trộm là có thật.

Giỡn vậy có nên không trời!

"Chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ và lời chia buồn với KitKat sau tin buồn gần đây của họ. Về một vấn đề hoàn toàn không liên quan, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ bắt đầu bán món pizza KitKat mới", bài đăng bắt trend của Domino’s Pizza UK,

"Chúng tôi thực sự rất tiếc khi nghe về những món ngon đang mất tích này, thứ đã khiến một người yêu chocolate cuồng nhiệt lái xe bỏ chạy. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này vì tôi vẫn đang ngồi trên ghế của mình, thưởng thức chiếc máy nghe nhạc cassette mới. Tôi hứa đấy", Maxell viết.

Đơn vị giao hàng này cũng dí dỏm: "Do một lỗi đóng gói hoàn toàn ngẫu nhiên, chúng tôi đang có 12 tấn KitKat trong các cửa hàng DashMart mà chúng tôi không thể bán được. Tin tốt là: các bạn chỉ cần vào app DoorDash, thêm khoảng 500-600 thanh KitKat vào giỏ hàng, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Cảm ơn các bạn".

Dù những màn “đu trend” mang lại tiếng cười và tương tác đáng kể, câu chuyện phía sau lại không hề nhẹ nhàng. Hơn 12 tấn hàng hóa - tương đương hơn 400 nghìn sản phẩm đã biến mất, và đến nay vẫn chưa có dấu vết rõ ràng.

Thực tế, việc các thương hiệu nhanh chóng bắt nhịp một sự kiện nóng để tạo nội dung không phải điều xa lạ trên mạng xã hội. Trong “cuộc đua attention”, ai bắt trend nhanh hơn, người đó có lợi thế. Tuy nhiên, khi một vụ việc vẫn đang được điều tra và liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật, ranh giới giữa sáng tạo nội dung và sự tiết chế cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.