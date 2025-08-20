Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng vừa hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 thanh niên và tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích .

Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Nhóm thanh thiếu niên chém người lúc rạng sáng. (Ảnh: CA)

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, nhận được tin báo của người dân về việc em N.D.L. (SN 2009, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C. (SN 2006, trú TP Đà Nẵng) bị nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tiếp cận, tấn công liên tiếp vào người khiến em L. bị thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Em L. sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. tối thiểu là 41%.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhóm đối tượng thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn, Công an phường Hòa Cường đã tập trung lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét.

Sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã xác minh, làm rõ và tạm giữ 7/10 người trong nhóm thanh thiếu niên liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do thấy L. và C. giống nhóm đối tượng đã thách thức chúng trước đó nên đã tấn công hai 2 em.