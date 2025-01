12 điểm đến du khách nên ghé thăm năm 2025, top 1 thuộc về "viên ngọc hoang sơ giữa trùng khơi" của VN

Hãng phân tích dữ liệu ForwardKeys vừa công bố nghiên cứu về các điểm đến phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19. Theo công bố của ForwardKeys, nhiều điểm đến du lịch tại châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024. Trong số đó, Bắc Kinh và Quảng Châu (Trung Quốc) có hiệu suất phục hồi cao nhất, đạt lần lượt là 112% và 87%. Xếp thứ 3 là Nha Trang (Khánh Hòa, Việt Nam) với mức tăng trưởng 80% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, bài viết mới đây của trang TheStar (Malaysia) 12 điểm đến du khách nên ghé thăm trong năm 2025, Cam Ranh (Khánh Hòa, Việt Nam) đứng ở vị trí đầu tiên.

Cam Ranh là một thành phố ven biển với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng nằm bên bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Nơi đây cũng chỉ cách Kuala Lumpur khoảng 2,5 giờ bay, vì vậy du khách Malaysia nên cân nhắc địa điểm này cho các kỳ nghỉ, bài viết trên TheStar phân tích.

Vịnh Cam Ranh

Cam Ranh nay là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hoà , cách thành phố Nha Trang 45 km về phía Nam, toạ lạc bên bờ vịnh Cam Ranh - một vịnh biển tự nhiên nổi tiếng, được xem là một trong 3 cảng tốt nhất thế giới.

Cư dân ở đây sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau, trong đó nghề biển chiếm số đông, tập trung vào các lĩnh vực: Đóng tàu, khai thác hải sản, nuôi trồng hải sản, làm muối, làm mắm, chế biến hải sản, du lịch biển đảo...

Nói đến Cam Ranh không thể không nói đến Vịnh Cam Ranh và bán đảo Cam Ranh. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bán đảo Cam Ranh với những dãy núi đã bao lại phần ăn sâu vào đất liền của biển, tạo nên một vùng nước rộng bên trong – vịnh Cam Ranh, vịnh biển tốt nhất, cảng biển tốt nhất, có thể đón tàu biển có trọng tải lớn và là quân cảng cơ động nhất Việt Nam và khu vực.

Cảng Cam Ranh.

Cảng Cam Ranh cũng là một cảng lớn. Đây là cảng thương mại quốc tế nằm trong vịnh Cam Ranh. Từ lâu cảng đã là đầu mối giao thông đường biển quan trọng cho khu vực Nam Khánh Hoà và các tỉnh lân cận.

Tại Cam Ranh, nhiều đảo ẩn mình giữa làn nước xanh, trong vắt. Điều đáng nói là, Cam Ranh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của mình nên được ví như viên ngọc hoang sơ giữa trùng khơi. Cùng với đó, bề dày truyền thống lịch sử và nhiều di tích văn hóa chính là yếu tố quan trọng thu hút du khách khám phá, tạo điều kiện cho sự phát triển du lịch tại Cam Ranh.

Theo thống kê, năm 2024 ngành hàng không và du lịch Khánh Hòa có tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 10,8 triệu lượt khách, tăng 49,03% so với cùng kỳ, vượt 20,6% kế hoạch năm 2024.

Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đã phục vụ an toàn 40.044 chuyến bay với tổng lượng khách thông qua cảng đạt 6,8 triệu khách, tăng 20% so với cùng kỳ (khách quốc tế hơn 4,2 triệu lượt, khách trong nước gần 2,6 triệu lượt), tăng 119,88% so với năm 2023. Tổng doanh thu của sân bay năm 2024 ước hơn 666,1 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 33,3 tỷ đồng.

Cam Ranh đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt hơn 300 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, Cam Ranh đảm bảo có khoảng 2.000 phòng, trong đó khoảng 30% đạt chất lượng 4 đến 5 sao. Đến năm 2030, du lịch Cam Ranh đón khoảng 438.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 565 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú cần khoảng 3.500 phòng, trong đó khoảng 50% đạt tiêu chuẩn 4 đến 5 sao.

Đến năm 2045, TP. Cam Ranh đón khoảng 6,7 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 2 triệu lượt). Về cơ sở lưu trú cần khoảng 50.000 phòng, với 80% đạt chất lượng từ 3 sao trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, dự kiến đến năm 2030, thành phố cần khoảng 2.750 tỷ đồng để phát triển du lịch xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh, trong đó có khoảng 2.734 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Cụ thể, TP. Cam Ranh sẽ triển khai Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ du lịch quốc tế Cam Ranh (2.000 tỷ đồng); đầu tư khai thác du lịch sinh thái văn hóa - tâm linh gắn với bảo tồn thiên nhiên núi Hòn Rồng (200 tỷ đồng); đầu tư khai thác khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi (500 tỷ đồng)...