HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

12 địa phương tăng trưởng trên 10%: Vì sao không có Hà Nội, TPHCM?

Việt Linh
|

GDP 9 tháng năm nay tăng 9,01%, nhưng chỉ 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%. Trong khi đó, Hà Nội và TPHCM - hai đầu tàu kinh tế lần lượt đạt 8,85% và 9,06%.

Động lực chính từ công nghiệp, xây dựng

Bức tranh tăng trưởng GRDP quý III và 9 tháng năm 2026 cho thấy đà phục hồi đang lan rộng tại nhiều địa phương. Phần lớn tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng quý III cao hơn các quý trước, tạo thêm động lực cho kết quả chung của 9 tháng.

Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, cùng với sự cải thiện của khu vực dịch vụ. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại nhiều địa phương trọng điểm về công nghiệp và dịch vụ . Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng tương đối ổn định, khoảng 2-5%, tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ.

Đáng chú ý, trong quý III có 17/34 địa phương đạt mức tăng GRDP trên 10%, tăng mạnh so với 9 địa phương trong 6 tháng đầu năm.

- Ảnh 1.

Quảng Ninh tăng trưởng GRDP 12,54%, dẫn đầu cả nước sau 9 tháng. Ảnh: Hoàng Dương.

Tính chung 9 tháng, 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10,01% đến 12,54%. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81%, Ninh Bình 11,31%.

Thái Nguyên 11,24%, Hưng Yên 11,22%, Khánh Hòa 11,21%, Đà Nẵng 10,31%, Tây Ninh 10,30%, Phú Thọ 10,01% và Đồng Nai 10,01%.

Đáng chú ý, có 6 địa phương đã vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 180/NQ-CP, gồm Ninh Bình, Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Thái Nguyên.

Ở cấp độ ngành, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục tạo lực kéo đáng kể. Trong quý III, có 30/34 địa phương ghi nhận mức tăng của khu vực này trên 10%. Khu vực dịch vụ cũng có 11 địa phương tăng trên 10%, trong đó Quảng Ninh tăng 14,07%, Đà Nẵng 12,32%, Hải Phòng 11,91%, Điện Biên 11,54% và Lào Cai 10,70%.

Những con số này cho thấy, động lực tăng trưởng không chỉ tập trung tại các đô thị lớn mà đang được tạo ra từ nhiều cực công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Lý do đầu tàu kinh tế chưa tăng trưởng 2 con số

Hà Nội và TPHCM là hai trường hợp đáng chú ý khi đều có mức tăng trưởng quý III cao hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm, nhưng kết quả 9 tháng chưa đạt 10%.

Hà Nội ghi nhận GRDP quý III tăng 10,02%, đưa mức tăng 9 tháng lên 8,85%, cải thiện so với mức 8,23% của 6 tháng đầu năm.

TPHCM đạt mức tăng GRDP quý III 9,86%, đưa kết quả 9 tháng lên 9,06%, cao hơn mức 8,64% của 6 tháng đầu năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong , bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính - nhận định, các đầu tàu kinh tế có quy mô lớn nên mức tăng trưởng dù không đạt hai con số vẫn đóng góp đáng kể cho tăng trưởng chung. Theo đó, cần phân biệt giữa tốc độ tăng trưởng và quy mô đóng góp của từng địa phương.

- Ảnh 2.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Phùng Linh.

Hà Nội trong quý III đã vượt mức tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, do kết quả 9 tháng được tính trên cả một giai đoạn dài hơn nên tốc độ tăng trưởng chung của thành phố vẫn ở mức 8,85%, tiệm cận mức tăng 9,01% của cả nước.

Với TPHCM, bà Hương cho rằng thành phố vẫn có nhiều động lực từ công nghiệp, trong đó một số hoạt động liên quan đến dầu khí ghi nhận mức tăng cao. Đây là một trong những điểm sáng góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của TPHCM lên 9,06%, cao hơn mức chung của cả nước.

“Vì quy mô lớn thì mức tăng của họ sẽ đóng góp nhiều hơn so với những tỉnh có quy mô nhỏ”, bà Hương nói.

Lãnh đạo Cục Thống kê cho biết, kết quả trên cho thấy các đầu tàu kinh tế đang thực sự vươn lên trong nhóm có mức tăng trưởng cao, nhưng để vượt qua mức tăng chung của cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và cần những đột phá trong thời gian tới.

Thực tế, diễn biến trong quý III đã cho thấy sự cải thiện rõ hơn. Hà Nội đạt mức tăng 10,02%, vượt mức tăng trưởng chung của nền kinh tế trong quý; trong khi TPHCM với mức tăng 9 tháng đạt 9,06% cũng đã cao hơn mức 9,01% của cả nước.

Khoảng cách giữa hai đầu tàu và mặt bằng tăng trưởng chung đang được thu hẹp, song để đóng góp mạnh hơn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, cả Hà Nội và TPHCM vẫn cần duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Hai tỉnh định hướng trở thành TP trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam báo tin vui tới Thủ tướng
Tags

quảng ninh

GRDP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại