12 chiếc xe hơi của người nổi tiếng được bán với mức giá khủng nhất

Nhìn chung, những chiếc xe cổ, xe thể thao và xe sang thường có giá trị cao nhất vì sự độc đáo, hiếm có của mình. Chẳng hạn như chiếc Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe cực hiếm và đặc biệt được bán vào năm 2022 với giá 143 triệu USD (khoảng 3.364 tỷ đồng), phá vỡ mọi kỷ lục đấu giá.

Ngoài ra, quyền sở hữu của những nhân vật nổi tiếng cũng có thể khiến giá trị của những chiếc xế hộp tăng lên đáng kể. Trong các buổi đấu giá, khó có thể đoán được mức giá cuối cùng của những chiếc xe này cho đến khi chiếc búa thực sự hạ xuống, và sau đây là danh sách 12 chiếc xe của người nổi tiếng sở hữu mức giá trúng thầu cao đáng kinh ngạc.

Công nương Diana - Ford Escort RS Turbo

Công nương Diana, Nữ công tước xứ Wales, là một trong những người được yêu mến nhất trong số các hoàng gia trước khi cô qua đời vào năm 1997. Một trong những chiếc xe của Diana vào cuối những năm 80 là chiếc Ford Escort RS Turbo màu đen bóng bẩy, một mẫu xe rất được mong đợi vào thời điểm đó.

Khác xa với Rolls Royce hay Bentley mà nhiều người cho rằng sẽ nằm trong ga ra của các vị vương thất, Escort là một biểu tượng của cơn sốt hot hatch ở châu Âu một thời. Ngày nay, không khó để những nhà sưu tập có được một trong hàng chục nghìn chiếc RS Turbo, nhưng chiếc Escort hoàng gia đặc biệt này được bán với giá đáng kinh ngạc: 650.000 bảng Anh (khoảng 17,5 tỷ đồng), theo BS News.

Steve McQueen - Porsche 917K

Đối với nhiều người, cái tên McQueen gợi ra cảm giác lái xe nhanh và mượt mà. McQueen nổi tiếng qua các bộ phim hành động về xe hơi như "Bullitt" và "LeMans", theo IMDB. Ngoài đời, ông cũng là một tay đua ô tô và mô tô với niềm đam mê tốc độ mãnh liệt.

Vào cuối những năm 60, Porsche phát triển động cơ 917K 12 xi-lanh làm mát bằng không khí để cạnh tranh trong "LeMans", và nó đã trở thành một trong những chiếc xe thành công nhất của Porsche trên đường đua.

Đó là chiếc 917K mà McQueen đã lái để chiến thắng trong bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đua xe “LeMans”. Tuy bộ phim bị coi là một thất bại phòng vé nhưng lại trở thành một tác phẩm kinh điển đình đám đối với những người hâm mộ đường đua. McQueen đã giành được quyền sở hữu một chiếc 917K sau khi nó ngừng thi đấu vài năm, theo Motor Authority.

Một chiếc 917K khác từ bộ phim đã được bán vào năm 2017 với giá 14 triệu đô la (330 tỷ đồng) trong khi chiếc xe này được định giá khoảng 16 - 18 triệu USD (377 - 425 tỷ đồng).

Clark Gable - Mercedes-Benz 300SL

Clark Gable, một trong những diễn viên có thu nhập cao nhất trong thời của ông nên thật dễ hiểu khi nam diễn viên từng đoạt giải Oscar này sở hữu một trong những chiếc xe đắt nhất được chế tạo vào những năm 50 - chiếc Mercedes-Bens 300SL.

Mercedes-Benz sản xuất 300SL với hướng đi đua xe nên mẫu ô tô này được làm bằng vật liệu nhẹ, khung hình ống và hệ thống phun nhiên liệu đầu tiên được sử dụng trên ô tô thương mại. Theo nhà sản xuất, Gable đã mua chiếc xe mới ở Hollywood với giá 7.295 USD (172 triệu đồng). Trong cuộc đấu giá Barrett-Jackson, mẫu xe được kỳ vọng sẽ bán với mức giá 2 triệu USD (47 tỷ đồng) trở lên nhưng lại chỉ dừng ở mức 1,85 triệu USD (43 tỷ đồng).

Carroll Shelby - AC Cobra 427 Super Snake

Có thể nói rằng, người có công lớn nhất trong việc gia tăng nguồn sức mạnh và tốc độ cho những chiếc xe hơi Mỹ là Carroll Shelby. Sau khi được đưa đến đội đua tại Ford Racing, Shelby đã tìm kiếm một nhà sản xuất ô tô Anh Quốc để sửa đổi mẫu Ace của mình rồi cho ra đời AC Cobra, một trong những chiếc xe thể thao Mỹ đáng mơ ước nhất thời kỳ đó.

Là cha đẻ của Cobra, Shelby sở hữu một trong những mẫu xe sau này có động cơ lớn nhất, Cobra 427 Super Snake. Mặc dù những chiếc Cobra nguyên bản vô cùng đẹp mắt hiện được bán trong khoảng từ 2 - 3 triệu USD (47 - 70 tỷ đồng), nhưng Super Snake của Shelby đã vượt qua vòng đấu giá với giá 5,94 triệu USD (140 tỷ đồng) vào năm 2021. Tên của Shelby làm tăng giá trị cho hầu hết mọi chiếc xe mang nó, nhưng chiếc xe do ông tự lái càng khiến nó đáng giá.

Sean Connery - Aston Martin DB5

James Bond đời đầu - Sean Connery, đã rời bỏ vai diễn và tiếp tục có một sự nghiệp tuyệt vời, đóng vai chính trong các bộ phim như "The Hunt For Red October" và "Indiana Jones and the Last Crusade."

Nhờ thành công vang dội của vai diễn James Bond trong một những tựa phim thành công nhất từ trước đến nay, Connery đã được đánh giá rất cao và trở nên vô cùng giàu có. Sự kết nối của vai diễn James Bond và chiếc Aston Martin DB5 đã nâng tầm vóc thương hiệu Aston Martin lên một tầm cao mới gần như chỉ sau một đêm.

Mặc dù có thể ông đã góp phần làm cho DB5 trở nên nổi tiếng, nhưng nam diễn viên mới chỉ thực sự sở hữu một chiếc DB5 cho riêng mình vào năm 2018. Với quyền lực của ngôi sao người Scotland, chiếc DB5 của ông đã được bán với với thầu cuối 2,425 triệu USD (57 tỷ đồng) vào năm 2022.

Paul Newman - Chevrolet Corvette

Là một trong những thiên tài của màn bạc với sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn nửa thế kỷ, Paul Newman vẫn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Hollywood sở hữu gia tài một loạt bộ phim được yêu thích như "Cool Hans Luke" và "Butch Cassidy and the Sundance Kid" hay "Cars" bản đầu tiên của Disney (lồng tiếng cho nhân vật Doc Hudson).

Ngoài ra, ông còn là một nhà từ thiện hào phóng và là một tay đua tham vọng. Với tất cả những gì Newman đã làm, liệu tên của ông có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến một cuộc đấu giá ô tô hay không?

Chiếc xe cuối cùng ông sở hữu là chiếc Chevrolet Corvette 2002 đã được chế tạo hoàn chỉnh để chuẩn bị cho cuộc đua SCCA. Mặc dù bất kỳ chiếc Corvette nào đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đua sẽ được bán với giá khá rẻ, nhưng một số ít, nếu có, sẽ được bán với giá 275.000 USD (6,5 tỷ), như của Paul Newman vào năm 2012, theo Car Buzz.

Andy Warhol - Ferrari 857

Cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ cảm thụ Andy Warhol đầy rẫy tranh cãi, chủ nghĩa giật gân và hào nhoáng. Sự nổi tiếng của nghệ thuật đã mang lại một số tiền lớn thúc đẩy lối sống xa hoa của ông, và chiếc xe với mức giá khủng mà chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là một chiếc Ferrari 857 Sport đời 1955 màu đỏ mà ông từng sở hữu.

Đây là một chiếc xe tuyệt đẹp được chế tạo trong quá trình xây dựng một trong những đội đua thành công nhất trong lịch sử. Những chiếc Ferrari đời đầu chủ yếu là những chiếc xe đua được sản xuất để chạy trên đường. 857 là một ví dụ điển hình về chiếc Ferrari đời đầu và là một trong những chiếc xe được trang bị động cơ Lempredi 4 xi-lanh cam kép. Warhol mua chiếc xe này vào năm 1966 với ý định sử dụng nó trong một bộ phim thể loại giễu nhại "The Yellow Rolls-Royce".

Mặc dù bộ phim chưa bao giờ được thực hiện và không biết Warhol có bao giờ lái chiếc xe hay không nhưng nó vẫn được bán với giá 6,270 triệu USD (148 tỷ đồng) vào năm 2012, sau khi đổi chủ một vài lần.

Fred Astaire - Ferrari 750 Monza Spyder của Scaglietti

Từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood, không có vũ công nào giỏi hơn Fred Astaire. Mặc dù Fred Astaire chưa bao giờ sở hữu nó, nhưng một chiếc Ferrari 750 Monza Spyder đời 1955 sẽ mãi mãi gắn bó với vũ công.

Chiếc xe bắt đầu cuộc sống trên đường đua, đua theo nhiều loạt và về đích ở vị trí dẫn đầu đoàn. Tuy nhiên, nó đã được định sẵn cho Hollywood vào năm 1957 khi Stanley Kramer Productions mua chiếc xe này để sử dụng trong các bộ phim. Astaire đã đánh đổi đôi giày khiêu vũ của mình để có một vai diễn kịch tính trong "On The Beach" và nhân vật của anh sử dụng chiếc Ferrari để cạnh tranh trong giải Grand Prix Úc cuối cùng trong bộ phim.

Chiếc Ferrari 750 Monza Spyder là một chiếc Ferrari hiếm, được lái bởi một diễn viên vĩ đại và được sử dụng trên màn ảnh trong một bộ phim bom tấn của Hollywood. Do vậy nó được bán với giá 2,53 triệu USD (59 tỷ đồng) vào năm 2011 tại Sotheby's.

Elvis Presley - Mercedes 600 Pullman

Mercedes-Benz đã tạo ra một trong những chiếc xe vĩ đại nhất từng có vào năm 1963: 600 Pullman. Chiếc xe sang trọng nhất vào thời điểm đó, 600 được trang bị nhiều tính năng chưa từng thấy trước đây và đã thành công thu hút những người nổi tiếng giàu có như Elvis Presley.

Elvis sở hữu rất nhiều ô tô trong cuộc đời của mình, trong đó có một chiếc Mercedes-Benz 600 đời 1969. Giống như nhiều người khác trong bộ sưu tập của mình, có lẽ ông không lái chiếc xe này nhiều và thời gian sở hữu của ông cũng khá ngắn ngủi.

Ông đã tặng chiếc xe cho bạn và nhạc sĩ Jimmy Velvet, người đã sở hữu nó trong nhiều năm. Gần đây nhất, nó đã kết thúc khi thu được giá thầu chiến thắng là 288.888 USD (6,8 tỷ đồng) trong một cuộc đấu giá từ thiện, theo Hagerty. Xem xét những chiếc Pullman này thường được bán trong phạm vi 150.000 USD (3,5 tỷ đồng), rõ ràng tên tuổi của Elvis Presley vẫn có sức hút nhất định.

Buster Posey - 1967 Ford Mustang Eleanor Tribute

Người chơi thể thao chuyên nghiệp có thể tích lũy được rất nhiều của cải. Buster Posey, thành viên của San Franciso Giants, đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ giúp ông đủ giàu có để mua một vài món đồ chơi. Một trong những món đồ chơi như vậy của Posey là chiếc Ford Mustang.

Posey Mustang là một chiếc xe với sức mạnh đáng kinh ngạc. Nó được chế tạo để tôn vinh ngôi sao ô tô trong bộ phim "Gone in 60 Seconds" của Nicholas Cage năm 2000, một chiếc Ford Mustang đời 1967 màu xám. Các phiên bản để tưởng nhớ Eleanor có giá khởi điểm khoảng 200.000 USD (4,7 tỷ đồng), nhưng chiếc xe thuộc sở hữu của Buster Posey đã lọt vào vòng đấu giá với số tiền chi trả cuối cùng là 550.000 USD (12,9 tỷ đồng).

Burt Reynold - Pontiac Firebird Trans Am

Với dàn diễn viên toàn sao gồm Burt Reynolds, Sally Fields, Jackie Gleason và Jerry Reed, "Smokey and the Bandit" là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm và nhận được sự yêu thích của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Diễn viên thủ vai chính của bộ phim về xe hơi này, Burt Reynolds ngoài đời cũng sở hữu một chiếc Trans Am bóng bẩy như trong phim. Bandit không chỉ thành công ở phòng vé mà còn thúc đẩy đáng kể doanh thu cho hãng sản xuất ô tô Pontiac.

Sau khi xem bộ phim, người mua xe trên khắp cả nước đều muốn sở hữu mẫu xe với decal chim lửa được dán trên mui xe. Để cảm ơn ngôi sao đã lái chiếc xe đến vị trí biểu tượng của sự ngầu, GM đã tặng một chiếc xe cho Burt Reynolds sau khi bộ phim ra mắt. Chiếc xe sau đó đã được bán đấu giá với giá khoảng 500.000 USD (11,7 tỷ đồng), theo Entertainment Weekly.

Alan Shepard - Chevrolet Corvette 1968

Vào năm 1968, ít trải nghiệm nào có thể vượt qua cảm giác hồi hộp khi phóng hết sức trên chiếc Chevrolet Corvette phân khối lớn. Tuy nhiên, đối với Alan Shepard, trải nghiệm đó có vẻ không là gì so với việc là người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ và chơi golf trên mặt trăng.

Theo GM Authority, Shepard là một người hâm mộ Corvette và sở hữu 10 chiếc trong số đó trong nhiều năm, kể từ trước khi thám hiểm vũ trụ. Tất nhiên, ông cũng tham gia vào chương trình cho các phi hành gia thuê Corvette chỉ với 1 USD của GM, bởi quy định các nhân viên chính phủ không thể nhận chúng như một món quà. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê, ông đã mua một chiếc Chevrolet Corvette mui trần màu trắng và được bán đấu giá vào năm 2022.

Tại thời điểm bán đấu giá, chiếc xe tuy đã lăn bánh nhưng được bảo dưỡng tốt, giúp giá trúng thầu đạt mức 308.000 USD (7,2 tỷ đồng)./.