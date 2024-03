12 chiếc mô tô cổ mà mọi nhà sưu tập đều muốn sở hữu

1. Vincent Black Shadow 1950

Giống như nhiều chiếc mô tô cổ điển thời kỳ đầu, Vincent Black Shadow 1950 được sản xuất ở Anh sau Thế chiến thứ hai, vào thời điểm ngành công nghiệp này đang bùng nổ. Được biết đến với động cơ V-twin mạnh mẽ và kiểu dáng đặc biệt, Vincent Black Shadow thường được coi là một trong những chiếc mô tô mang tính biểu tượng nhất trong thời đại của nó.

Mẫu xe đã phá vỡ khuôn mẫu của động cơ xi-lanh đơn 500cc đang thịnh hành vào thời điểm đó khi mang trên mình khối động cơ 998cc và khả năng đạt tốc độ 200 km/giờ trong điều kiện thích hợp.

Black Shadow được coi là tiền thân của xe mô tô thể thao hiện đại. Mẫu xe vẫn rất được săn đón, thảo luận trong giới mô tô do độ hiếm và giá trị của mình. Chỉ có khoảng 1.700 chiếc Vincent Black Shadow được sản xuất năm 1950 và tương đối ít chiếc còn sót lại, những chiếc còn lại có giá khoảng 100.000 USD (2,46 tỷ đồng) khi đấu giá.

2. Brough Superior SS100 1936

Brough Superior SS100 1936 được mệnh danh là "Rolls-Royce của xe máy" với chất lượng và hiệu suất vượt trội của mình. Mẫu xe sở hữu các tính năng nổi bật như động cơ Matchless 1.000cc và phuộc trước được phát triển đặc biệt, giúp xe có khả năng xử lý tốt. Vẻ ngoài đẹp đẽ cũng trở thành một điểm cộng khiến nó trở nên đáng sưu tầm hơn, những mẫu được bảo quản tốt có giá lên tới 250.000 USD (6,16 tỷ đồng) khi đấu giá.

Brough Superior SS100 vẫn đang được sản xuất tại Pháp nhưng có lẽ phiên bản năm 1936 vẫn có ý nghĩa sưu tầm hơn cả bởi mẫu xe gắn liền với nhân vật lịch sử Thomas Edward Lawrence. Đại tá Thomas Edward Lawrence hay T. E. Lawrence là một sĩ quan Quân đội Anh nổi tiếng và ông đã qua đời trong một tai nạn xe khi lái chiếc Brough Superior SS100 của mình.

3. Honda CB750 1969

Honda CB750 1969 là mẫu xe tiêu dùng đầu tiên của nhà sản xuất mô tô Nhật Bản được trang bị động cơ lớn với công suất đủ sức sánh ngang với một số mẫu xe đua chuyên nghiệp, chiếc mô tô thậm chí còn được đánh giá như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong thế giới mô tô với động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng lớn và mạnh mẽ cùng thiết kế mang tính cách mạng đã tạo nên nền tảng cho mô tô hiệu suất hiện đại.

Động cơ của CB750 1969 ở mức 750cc mang lại sức mạnh ấn tượng đòi hỏi hãng xe phải phát triển một hệ thống phanh hiệu quả không kém. Kết quả là Honda đã trở thành thương hiệu đầu tiên trên toàn cầu giới thiệu trang bị phanh đĩa quen thuộc hiện nay với CB750.

CB750 bán rất chạy trong những năm đầu tiên với mức giá khoảng 1.500 USD (37 triệu đồng) trước khi công chúng đòi hỏi những mẫu xe mạnh mẽ hơn nữa. Do sự phổ biến của nó, CB750 là một trong những chiếc mô tô cổ điển có giá cả khá phải chăng so với các gương mặt khác trong danh sách; một Honda CB750 1969 đẹp mắt có giá khoảng 20.000 USD (493 triệu đồng) khi đấu giá.

4. BMW R25/3 1954

BMW R25/3 nổi tiếng nhờ thiết kế trang nhã, độ tin cậy và kỹ thuật tiên tiến. Không giống như phiên bản tiền nhiệm R25/2, chiếc xe này có phuộc ống lồng với giảm chấn thủy lực — một cuộc cách mạng về sự thoải mái khi lái xe và khả năng xử lý cũng như bánh xe hợp kim 18 inch nhẹ hơn. Nó cũng có bộ truyền động trục thay vì cụm bánh xích và xích thông thường, đặc trưng của xe máy BMW nhưng đã khiến nó nổi bật so với đối thủ.

Không giống như những chiếc BMW hào nhoáng ngày nay, động cơ của BMW R25/3 chỉ ở mức dễ sử dụng 250cc. Thiết kế này tạo ra công suất nhỏ 13 mã lực và tốc độ tối đa 120 km/giờ trong điều kiện thích hợp. Dù có sức mạnh khá khiêm tốn nhưng BMW R25/3 1954 vẫn là một mẫu xe cổ điển có giá trị sưu tầm cao và thường được bán với giá khoảng 10.000 USD (246 triệu đồng).

5. Indian Chief 1940

Indian là một thương hiệu sản xuất mô tô của Mỹ từ năm 1901 và Indian Chief 1940 là mẫu xe đặc trưng cho ngoại hình có phần phô trương của hãng. Indian Chief gây chú ý nhờ thiết kế đặc biệt với những chiếc chắn bùn lớn, rộng và màu sơn hai tông màu vốn rất phổ biến trên những chiếc ô tô thời đó.

Mẫu xe sở hữu động cơ V-twin 1.210cc mạnh mẽ, sản sinh công suất 40 mã lực và nổi tiếng với chất lượng chế tạo chắc chắn. Nó cũng có hệ thống treo sau pít tông và yên xe lò xo. Với vai trò là một món đồ sưu tầm, rất ít chiếc Cruiser của Mỹ có thể sánh ngang với chiếc Indian Chief 1940 về giá trị lịch sử và kiểu dáng của nó.

Minh chứng là các nguyên mẫu Indian Chief 1940 trong tình trạng tốt thường được đấu giá với con số trung bình khoảng 27.000 USD (665 triệu đồng).

6. Kawasaki Z1 1973

Khi chứng kiến chiếc xe tiêu dùng hiệu suất cao CB750 của Honda tạo được thành công lớn, đối thủ cạnh tranh Kawasaki biết rằng họ phải tạo ra thứ gì đó đặc biệt để theo kịp ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng. Kết quả là vào năm 1973, Kawasaki đã ra mắt Kawasaki Z1 900cc đồng thời châm ngòi cho cuộc chiến siêu mô tô Nhật Bản vào những năm 1970.

Giống như CB750, Z1 được biết đến với tốc độ và hiệu suất ấn tượng. Mặc dù có động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng tương tự nhưng nó lớn hơn 150cc, sản sinh công suất khoảng 80 mã lực và mang lại lợi thế hơn đối thủ. Kawasaki Z1 1973 cũng sở hữu phanh đĩa phía trước, chắn bùn mạ crôm, ống xả đôi vuốt ngược mạ crôm và bộ khởi động điện tương tự như người đồng hương Honda CB750; khiến Kawasaki Z1 1973 trông rất giống một "Honda CB750 Phiên bản 2.0" cả ở ngoại hình lẫn tính năng.

Mặc dù chỉ được sản xuất trong hai năm, Z1 đã tác động đáng kể đến ngành công nghiệp và công chúng như một chiếc mô tô hiệu suất cao, có tính thẩm mỹ và khả năng xử lý cực kỳ tốt. Được biết, một mẫu xe nguyên bản năm Kawasaki Z1 1973 trong tình trạng tốt có thể khiến người sưu tập phải trả tới 55.000 USD (1,35 tỷ đồng).

7. Norton Manx 500 1962

Norton Manx 500 được đặt theo tên của Isle of Man, một vùng đất hoang vắng ở Biển Ireland, nơi tổ chức cuộc đua Isle of Man TT - một địa điểm thử thách cho cả những tay đua nghiệp dư và chuyên nghiệp. Chiếc mô tô đua huyền thoại này được trang bị động cơ 498cc với hộp số bốn tốc độ, tạo ra công suất 54 mã lực và đạt tốc độ tối đa lên tới 225 km/giờ. Nó được đặc trưng bởi tay lái "kẹp", ghế đua đơn và bình xăng điêu khắc, dốc. .

Norton Manx 500 đã bị ngừng sản xuất vào cùng năm nó được phát hành do doanh số bán hàng của dòng Norton giảm và các vấn đề với nhà cung cấp linh kiện. Vì vậy, rất hiếm khi nhìn thấy một chiếc Manx, khiến chiếc xe này càng trở nên hấp dẫn hơn như một món đồ sưu tập khó săn lùng. Được biết, một số chiếc Norton Manx 500 1962 có giá lên tới 40.000 USD (985 triệu đồng) khi đấu giá.

8. Harley-Davidson JD 1923

Với khung hình ống mỏng, lốp khổ hẹp, tay lái thả và hoàn toàn không có hệ thống treo, Harley-Davidson JD 1923 giống một chiếc xe đạp hơn là một chiếc xe máy và những yếu tố này tạo nên vẻ ngoài cổ điển theo mọi nghĩa cho mẫu xe. Harley-Davidson JD 1923 sở hữu hộp số ba cấp, được chuyển số bằng núm chuyển số gắn trên thân xe.

Mặc dù thiếu một số tính năng thiết yếu như phanh trước và đèn báo nhưng nó là hiện thân hoàn hảo của công nghệ sản xuất mô tô thời đó. Một chiếc Harley-Davidson cổ điển là thứ không thể thiếu đối với nhiều nhà sưu tập mô tô và mẫu JD sẽ khiến bất kỳ bộ sưu tập nào cũng phải tự hào vì ý nghĩa lịch sử và vẻ ngoài độc đáo của nó.

Do đó, Harley-Davidson JD 1923 có thể đạt mức giá cao ngất ngưởng khi đấu giá, một số nguyên mẫu từng được bán với giá lên tới 110.000 USD (2,7 tỷ đồng).

9. Norton Commando 1968

Những chiếc xe như Norton Commando 1968 từ lâu đã được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất trong lịch sử sản xuất xe máy lâu đời của Vương quốc Anh. Là mẫu xe được những người đam mê mô tô yêu thích, Commando nổi tiếng nhờ khả năng xử lý nhạy bén và động cơ Norton Atlas 745cc gắn cách ly cải tiến, giúp loại bỏ rung động ở vòng tua cao.

Bình xăng và khung xe được làm bằng sợi thủy tinh cũng như nhiều chi tiết được chế tạo thủ công đã mang lại cho mẫu xe vẻ ngoài ấn tượng.

Commando có cần số ở bên phải và phanh tang trống điển hình cho các mẫu xe cùng thời, điều này hạn chế khả năng dừng của nó nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của nó ở vai trò là một vật phẩm sưu tập, đặc biệt là khi những người đấu giá có thể mua được một chiếc với giá dưới 10.000 USD (246 triệu đồng).

10. Ariel Square Four 1936

Mặc dù cái tên Ariel không nổi tiếng như nhiều nhà sản xuất mô tô khác của Anh, nhưng hầu hết các nhà sưu tập nghiêm túc đều sẽ để mắt đến các sản phẩm mang logo Ariel, chiếc Ariel Square Four 1936 là một ví dụ điển hình. Ariel Square Four được đưa vào sản xuất lần đầu tiên vào năm 1931 và đã được nâng cấp lên dung tích 995cc, cung cấp nhiều mô-men xoắn cũng như bổ sung bộ tin cậy vào năm 1936.

Square Four độc đáo nhờ cấu hình động cơ bốn xi-lanh (được bố trí theo hình vuông, do đó có tên Square Four) cùng thiết kế chắc chắn, khiến nó trở thành mẫu xe nổi bật đối với nhiều người đam mê. Đây cũng là một chiếc xe mô tô đẹp mắt với chắn bùn lớn, tấm bảo vệ đầu gối trên bình xăng và các thanh cao giúp mang lại sự thoải mái cả ngày trên yên xe.

Khó có thể gặp Square Four ngoài đời thực vì chỉ có hơn 4.000 chiếc từng được chế tạo trong thời gian sản xuất 12 năm. Do đó, nó càng có giá trị sưu tầm cao hơn và giá của các nguyên mẫu Ariel Square Four 1936 có thể giao động từ 10.000 đến 30.000 USD (246 đến 739 triệu đồng).

11. Triumph Bonneville T120 1967

Triumph Bonneville là một trong những mẫu xe cổ điển dễ nhận biết nhất vẫn còn được sản xuất cho đến ngày nay. Mặc dù thương hiệu đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhà máy ở nhiều quốc gia cũng như thường xuyên cho ra đời các mẫu mới nhưng những chiếc mô tô cổ điển có tuổi đời hơn nửa thế kỷ của hãng vẫn được rất nhiều người săn đón.

Trong đó có dòng Triumph Bonneville, đặc biệt là chiếc T120 1967. Bonneville T120 được biết đến với thiết kế thanh lịch, khả năng vận hành mượt mà. Ban đầu nó có ba phiên bản: T120R roadster tiêu chuẩn, T120TT thể thao hơn và T120C với khả năng vượt địa hình. Triumph Bonneville T120 1967 sở hữu dung tích động cơ 650cc và hộp số bốn cấp (với cần số bên phải điển hình) và có sẵn nhiều cách phối màu và tùy chọn trang trí.

Được biết, một chiếc T120 1967 tình trạng tốt có giá khoảng 24.000 USD (591 triệu đồng) trên thị trường xe mô tô đã qua sử dụng.

12. Moto Guzzi V8 1955

Vào đầu những năm 1950, Moto Guzzi V8 đã gây được ấn tượng cực kỳ lớn với những người đam mê tốc độ bởi trước có chưa từng có chiếc xe mô tô đua nào trông giống một viên đạn đến vậy. Hình dáng ấy có được là nhờ tấm chắn bằng sợi thủy tinh bao bọc người lái nhằm mang lại hiệu quả khí động học.

Bên cạnh kiểu dáng đặc biệt, Moto Guzzi V8 cũng ghi điểm với động cơ 8 xi-lanh 500cc vô cùng mạnh mẽ vào thời điểm đó. Moto Guzzi V8 1955 cung cấp 80 mã lực tại 12.000 vòng / phút.

Tuy nhiên, thiết kế về kiểu dáng cũng như kích thước động cơ quá lớn đã khiến độ tin cậy của mẫu xe không được đánh giá cao cũng như chỉ thu về một số thành tích khiêm tốn trên đường đua. Dẫu vậy, Moto Guzzi V8 vẫn là một cỗ máy độc đáo có thể khiến các nhà sưu tập phấn khích. Mẫu xe có tính lịch sử lâu đời, công nghệ tiên tiến, tính thẩm mỹ tuyệt vời đồng thời cũng rất khan hiếm. Vì thế mà khi rao bán đấu giá, Moto Guzzi V8 1955 được cho là sẽ có giá vài trăm nghìn USD.

