12 chiếc Ferrari đắt nhất mọi thời đại

12. Ferrari 340/375 MM Berlinetta Competizione - 12,75 triệu USD

Một điều vô cùng quan trọng trong việc xác định giá một chiếc Ferrari cổ điển là độ hiếm của nó. Những chiếc xe đắt nhất thường rất hiếm và chiếc Berlinetta Competizione 340/375 MM đã được đem ra đấu giá tại RM Sotheby's vào năm 2013 là một ví dụ điển hình.

Đây là chiếc đã tham dự 24 Hours of Le Mans và 24 Hours of Spa vào năm 1953. Nó cũng là chiếc xe đua Works duy nhất được điều khiển bởi ba nhà vô địch thế giới khác nhau: Alberto Ascari, Nino Farina và Mike Hawthorn. Chiếc xe được bán đấu giá ở Ý với giá 12,75 triệu USD (299 tỷ đồng) vào năm 2013.

11. Ferrari F2003-GA - 14,87 triệu USD

Được dẫn dắt bởi Michael Schumacher, F2003-GA có số khung 229 là một trong bốn chiếc xe Công thức 1 của Ferrari thời Schumacher có năm chiến thắng trở lên trong một mùa giải. Cụ thể, vào năm 2003, chiếc xe đã giành chiến thắng tại Grand Prix Tây Ban Nha, Áo, Canada, Ý và Hoa Kỳ.

Vào thời điểm được đem ra đấu giá, khung gầm 229 gần đây đã được đại tu toàn bộ dưới bàn tay của bộ phận Khách hàng Công thức 1 của Ferrari ở Maranello. Tại một cuộc đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ, chiếc xe được bán với giá 14.630.000 Franc Thụy Sĩ, khoảng 14,87 triệu USD (349 tỷ đồng) theo tỷ giá chuyển đổi năm 2022.

10. Ferrari 250 LM - 17,60 triệu USD

250 là một trong những mẫu xe Ferrari đáng mơ ước nhất, và kết quả là hầu hết các mẫu 250 LM đều được bán với mức giá hàng triệu USD. Trong đó, chiếc đắt nhất đã được bán tại cuộc đấu giá của RM Sotheby vào năm 2015 với mức giá 17.600.000 USD (413 tỷ đồng).

Không giống như nhiều chiếc 250 LM khác, 6105 chưa bao giờ dính vào một vụ tai nạn đua xe nghiêm trọng nào và do đó vẫn nguyên bản hơn nhiều mẫu xe khác. Có lẽ chính điều này cùng lịch sử đua xe ấn tượng của nó đã khiến chiếc xe có giá trị đặc biệt đối với những người mua đấu giá.

9. Ferrari 375 Plus - 17,72 triệu USD

Được chế tạo để thể hiện sức mạnh động cơ V12 đặc trưng của Ferrari, 375 Plus nhanh chóng nổi tiếng là một chiếc xe khó lái. Nó có thể đuổi kịp hầu hết mọi chiếc xe khác trên đường thẳng, nhưng lại trở nên khét tiếng vì lắt léo ở các góc cua khiến rất nhiều chiếc xe phải chịu số phận đáng tiếc sau khi đi lệch đường. Một trong chiếc Ferrari 375 Plus đã “sống sót” một cách nguyên vẹn sau những cuộc đua là chiếc có khung gầm 0384 AM, được bán tại cuộc đấu giá Bonhams vào năm 2014.

Đặc biệt, 0384 AM đã trải qua một thời gian dài trong tình trạng hư hỏng sau khi được mua bởi một nhà sưu tập ở Ohio. Nhà sưu tập đó, ông Karl Kleve, đã tháo động cơ V12 của chiếc xe vì muốn thay thế nó.

Kleve cũng loại bỏ một số bộ phận nguyên bản khác, nhưng không bao giờ hoàn thành việc sửa chữa. Một cây thậm chí còn mọc xuyên qua khoang động cơ trống trước khi chiếc xe cuối cùng được đưa ra khỏi tài sản và bán cho một nhà sưu tập khác với giá 50.000 USD vào năm 1989. Kleve sau USDi báo cáo rằng chiếc xe bị đánh cắp, gây ra tranh chấp pháp lý kéo dài vài thập kỷ. Cuối cùng, chiếc xe và những bộ phận còn lại từ mảnh đất của Kleve đã được bán tại Bonhams với giá 17,72 triệu USD (415 tỷ đồng).

8. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione - 18,15 triệu USD

250 GT LWB California Spider Competizione là chiếc 250 thứ hai có mặt trọng danh sách. Đúng như tên gọi, nó được chế tạo đặc biệt để thi đấu. Trước khi được đấu giá, chiếc xe đã đua tại 12 Hours of Sebring năm 1960, đạt vị trí thứ 5 chung cuộc và tiếp tục đua lẻ tẻ trong nhiều năm sau đó.

Cuối cùng nó đã xuất hiện tại một cuộc đấu giá của Gooding & Company với mức giá cuối cùng là 18, triệu USD (426 tỷ đồng). Giống như nhiều chiếc Ferrari cực kỳ có giá trị khác ở đây, chiếc xe này cũng đặc biệt hiếm, là một trong 9 chiếc LWB California Spider thân bằng hợp kim nhôm từng được chế tạo.

7. Ferrari 250 GT SWB California Spider - 18,16 triệu USD

250 California Spider luôn là một chiếc xe có giá trị cao và biến thể trục cơ sở ngắn (SWB) đắt nhất đã được bán tại cuộc đấu giá năm 2015 của Artcurial ở hội chợ Rétromobile, Paris. Lý do cho mức giá kỷ lục 18,16 triệu USD của nó là tính nguyên bản mẫu xe - không giống như nhiều loại xe kinh điển khác, chiếc xe được chào bán chưa bao giờ cần được phục hồi và do đó nó được trưng bày trong tình trạng hoàn toàn nguyên bản.

6. Ferrari 410 Sport Spider - 22,01 triệu USD

Chỉ có hai chiếc 410 Sport Spider từng được chế tạo với động cơ V12 4.9L, ban đầu, cả hai đều được thiết kế để trở thành xe đua Works. Thật không may, trước khi Enzo Ferrari có cơ hội thử nghiệm tác phẩm mới nhất của mình tại sự kiện, sự kiện đua xe Carrera Panamericana đã bị hủy bỏ sau thảm kịch Le Mans năm 1955.

Chiếc xe đó cuối cùng đã được bán cho một tay đua tư nhân và bắt đầu sự nghiệp thi đấu rất thành công ở Mỹ. Sau đó, nó được bán cho Luigi Chinetti, một trong những người bạn của Enzo Ferrari và là chủ sở hữu đội đua vào năm 1960. Nó đã tiếp tục được qua tay một số chủ sở hữu đáng chú ý bao gồm Bill Marriott (thuộc chuỗi khách sạn Marriott) trước khi xuất hiện trong cuộc đấu giá vào năm 2022. Tại đó, chiếc xe đã thu về mức giá cực kỳ ấn tượng 22.005.000 USD (515 tỷ đồng).

5. Ferrari 275 GTB/C Speciale - 26,40 triệu USD

Được bán tại một cuộc đấu giá của RM Sotheby vào năm 2014, khung gầm 06701 đã thu về 26.400.000 USD (572 tỷ đồng), một mức giá phù hợp cho một trong ba chiếc xe Works "Berlinetta competizione" duy nhất từng được chế tạo.

Lịch sử và tình độc đáo, nguyên bản của mẫu xe thậm chí đã được xác định bởi nhà sử học hàng đầu của Ferrari, Marcel Massini. Chiếc xe được danh sách đấu giá mô tả là "cơ hội lịch sử, độc nhất và không thể lặp lại để có được một chiếc ô tô quan trọng như vậy", khung gầm 06701 thực sự là một chiếc ô tô có một không hai.

4. Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider - 27,50 triệu USD

Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider từng được mua mới bởi Eddie Smith Sr, một nhà sưu tập và doanh nhân nổi tiếng đến từ Bắc Carolina, vào năm 1967. Nó vẫn thuộc quyền sở hữu của ông kể từ thời điểm đó trở đi, do đó được đưa ra nhà đấu giá như một chiếc xe một đời chủ sở hữu. Smith Sr đã chăm sóc chiếc xe rất cẩn thận, khung gầm 10709, và nó đã được phục hồi tỉ mỉ ngay trước khi được rao bán.

Chỉ có 10 chiếc xe cùng dòng được chế tạo và phiên đấu giá năm 2013 giúp chiếc xe thu về 27,5 triệu USD. Được biết, số tiền bán được được quyên góp cho tổ chức từ thiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

3. Ferrari 290 MM - 28,05 triệu USD

Chiếc xe được chào bán nằm trong chương trình phát triển của Ferrari, được điều khiển bởi Juan Manuel Fangio tại Mille Miglia 1956. Fangio đã đạt được vị trí thứ tư chung cuộc trong cuộc đua đó, và ngay sau đó, chiếc xe đã xuất hiện lần thứ hai tại Nürburgring International ADAC 1000 KM. Ở đó, nó được điều khiển bởi Nhà vô địch thế giới Công thức 1 trong tương lai Phil Hill. Đội đạt hạng ba chung cuộc.

Chiếc xe cuối cùng đã được bán cho Temple Buell, một người bạn khác của Enzo Ferrari, người đã tiếp tục đua chiếc xe này trong những năm tiếp theo. Cuối cùng nó đã được mua bởi Pierre Bardinon, một nhà sưu tập nổi tiếng và sau đó được trưng bày cùng với gã khổng lồ trang sức Cartier của Pháp tại sự kiện Cartier Hommage Ferrari năm 1987 ở Paris. Chiếc xe sau đó biến mất khỏi mắt công chúng trong vài thập kỷ trước khi được rao bán đấu giá vào năm 2015, với giá 28,05 triệu USD (657 tỷ đồng).

2. Ferrari 335 Sport - 35,77 triệu USD

Chiếc Ferrari non-250 GTO đắt nhất từng được bán chính là Ferrari 335 Sport khung gầm 0674. Chiếc xe này có mọi thứ mà một nhà sưu tập Ferrari sành điệu nhất có thể mong muốn. Sau khi rời Maranello vào đầu năm 1957 và được chế tạo bởi Scaglietti, chiếc xe đã tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1957, được lái bởi nhà vô địch Công thức 1 trong tương lai Mike Hawthorn và Luigi Musso.

Ở đó, Hawthorn đã phá kỷ lục tốc độ trung bình cho một vòng và trở thành người đầu tiên chạy hết đường với tốc độ trung bình hơn 193 km / giờ. Lần xuất hiện tiếp theo của nó là tại Grand Prix Thụy Điển, một lần nữa do Hawthorn và Musso điều khiển và về đích ở vị trí thứ tư. Sau đó, bộ đôi này đã cán đích ở vị trí thứ hai với chiếc xe tại Grand Prix Venezuela, giúp Ferrari giành được danh hiệu Giải vô địch thế giới các nhà xây dựng trong năm đó.

Sau khi được bán cho Luigi Chinetti vào đầu năm 1958, chiếc xe đã tham gia giải Grand Prix Cuba do Masten Gregory và Stirling Moss cầm lái. Chiếc xe đã thắng, nhưng đó hóa ra lại là chiến thắng quan trọng đầu tiên và duy nhất của nó. Nó đã ngừng hoạt động vài năm sau đó, cuối cùng được bán cho nhà sưu tập nổi tiếng Pierre Bardinon. Anh ấy từ chối bán chiếc xe và gọi nó là một phần thiết yếu trong bộ sưu tập của mình. Sau khi anh ấy qua đời, chiếc xe đã được đem ra bán đấu giá tại một buổi bán Artcurial ở Paris với giá 35,77 triệu USD (837 tỷ đồng) dựa trên tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó.

1. Ferrari 250 GTO - 48,41 triệu USD

Chiếc 250 GTO được đề cập là một trong số 36 chiếc duy nhất từng được chế tạo và là một trong số bảy chiếc được nâng cấp hệ thống huấn luyện Scaglietti. Chiếc xe đã đạt hạng nhất tại Targa Florio năm 1963 và '64, đồng thời giành được tổng cộng 15 giải thưởng và chiến thắng chung cuộc từ năm 1962 đến năm 1965.

Khung gầm 3413 của mẫu xe cũng ở tình trạng nguyên bản đáng kể khi nó được bán. Nhà sử học của Ferrari, Marcel Massini cũng đã kiểm tra chiếc xe và gọi nó là một trong những mẫu xe 250 GTO điển hình nhất còn tồn tại./.

