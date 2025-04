12 bang Mỹ đồng loạt kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì thuế quan

Đơn kiện được nộp lên Toàn án Thương mại Quốc tế Mỹ ở New York hôm 23-4 (giờ Mỹ), với nguyên đơn gồm 12 bang: Arizona, Oregon, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York và Vermont.

Đơn kiện tập thể diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hôm 2-4 công bố áp thuế đối ứng hàng nhập khẩu với hơn 180 đối tác thương mại ở mức dao động 10%-50%.

Hiện tại, một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đang chịu mức thuế vượt quá 145%, thậm chí có mặt hàng lên đến 245%.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bị 12 bang Mỹ kiện tập thế vì thuế quan. Ảnh: Bloomberg

Nhà Trắng bảo vệ các mức thuế này dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) có từ năm 1977, cho phép tổng thống hành động trong các tình huống khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ nước ngoài mà không cần thông qua quốc hội Mỹ.

Các nguyên đơn yêu cầu Toà án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết dừng thuế quan theo IEEPA với lập luận rằng rằng Tổng thống Donald Trump đang vượt quyền.

"Kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump không chỉ liều lĩnh về kinh tế mà còn bất hợp pháp" – bà Kris Mayes, tổng chưởng lý bang Arizona, nhấn mạnh.

Đơn kiện cáo buộc Tổng thống Donald Trump "tự nhận có thẩm quyền áp đặt thuế quan, đã làm đảo lộn trật tự hiến pháp và khiến nền kinh tế Mỹ rối loạn".

CNN dẫn nội dung đơn kiện cũng nhấn mạnh rằng: "Trong gần 50 năm kể từ khi IEEPA được ban hành, không có tổng thống nào áp đặt thuế quan dựa trên tình trạng khẩn cấp quốc gia, bất chấp các chiến dịch chống ma túy toàn cầu do Mỹ dẫn đầu và tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài" .

Đáp lại đơn kiện của 12 bang, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai ví hành động pháp lý này như "cuộc săn phù thủy". Ông nhấn mạnh: "Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ sử dụng mọi thẩm quyền pháp lý của mình để đối phó với các trường hợp khẩn cấp quốc gia riêng biệt mà chúng ta đang phải đối mặt - cả vấn nạn di cư bất hợp pháp, dòng fentanyl chảy qua biên giới nước Mỹ và thâm hụt thương mại hàng hóa hàng năm đang bùng nổ".

Vụ kiện này đánh dấu bước đi pháp lý quan trọng nhằm thách thức việc sử dụng Đạo luật IEEPA để áp đặt thuế quan, một hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ.

Liên quan tới vấn đề thuế đối ứng, chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó cũng đã phải nhận nhiều đơn kiện riêng lẻ khác nhau, bao gồm đơn kiện của bang California.