116 xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, An Giang đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trong đó, phát hiện nhiều chủ xe vi phạm lỗi quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt nguội với 33 xe mô tô vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và Không đội mũ bảo hiểm từ ngày 30/5-5/6. Danh sách các xe vi phạm như sau:

Vi phạm vượt đèn đỏ: 98Y5-5043; 98C1-262.11; 98B1-508.21; 98B2-096.16; 98B2-711.63; 98B3-883.74; 98B1-247.28; 98B1-315.64; 98F1-161.82; 98F1-373.86; 98B1-361.76; 98B1-783.39; 98D1-069.35; 98D1-960.54; 98B3-780.63; 98B1-834.60; 98D1-084.66; 98C1-174.17; 98H1-266.67; 98C1-297.56; 12H1-217.81; 98B3-074.74; 98B3-359.43; 98B1-409.29; 98B3-215.47.

Mô tô không đội mũ bảo hiểm: 98AA-100.96; 98AB-107.04; 98AD-057.00; 98F1-00.49; 98B1-045.84; 98D2-016.52; 98D1-670.29; 98D1-959.50.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an An Giang phát hiện 76 xe máy vi phạm từ 1-10/6/2025 và bị phạt nguội các lỗi sau:

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định

Trong danh sách phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá từ ngày 11-15//2025, cũng có 7 chủ xe máy bị phạt nguội các lỗi như sau:

Khi đến nộp phạt nguội, người điều khiển xe máy cần chuẩn bị các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, nhân dân có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 4: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động



Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội.