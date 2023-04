1,15 triệu thuê bao vừa bị các nhà mạng khóa 2 chiều

Chiều 16-4, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết cập nhật đến ngày 15-4, tức sau 15 ngày kể từ ngày các doanh nghiệp viễn thông khóa 1 chiều 1,67 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin có dấu hiệu không đúng quy định, đã có hơn 520.000 chủ thuê bao thực hiện chuẩn hóa và đã hoạt động bình thường.

Số lượng thuê bao còn lại là 1,15 triệu, các nhà mạng đã chính thức khóa 2 chiều liên lạc vào ngày 15-4 vừa qua theo quy định. "Chủ các thuê bao này còn 30 ngày để đi chuẩn hóa thông tin để tiếp tục sử dụng số điện thoại, nếu không sẽ bị thu hồi số thuê bao"- ông Nguyễn Phong Nhã nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ ngày 11-3 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với số lượng thuê bao lên đến gần 4 triệu.

Như vậy, sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm, đã có hơn 2,5 triệu thuê bao có thông tin chưa chuẩn hóa theo cơ sở dữ liệu của Bộ Công an đã được cập nhật.

Ghi nhận của phóng viên tại một số phòng giao dịch của các nhà mạng tại TP HCM những ngày gần đây không còn quá tải như trước. Điều này cho thấy đa số những chủ thuê bao "chính chủ" đã thực hiện việc cập nhật thông tin theo quy định.

Theo ông Nguyễn Phong Nhã, công tác chuẩn hoá thông tin thuê bao, bảo đảm thông tin của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động được quản lý đầy đủ, chính xác, có vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ, hiện nay, càng ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại thông minh, các dịch vụ chuyển tiền, mua sắm, thực hiện các giao dịch quan trọng đều thông qua số điện thoại thì nguy cơ bị lừa đảo càng dễ xảy ra. Nếu người sử dụng dùng số điện thoại mang tên người khác để làm số liên lạc thì thực sự không an toàn cho người sử dụng; ngoài ra những những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo không đúng sự thật hoàn toàn có thể thực hiện thông qua các số điện thoại có thông tin không đúng quy định.

Do vậy, để góp phần tạo dựng một môi trường dịch vụ an toàn, giảm thiểu những nguy cơ, rất mong người sử dụng thuê bao di động có thể phối hợp với các nhà mạng để chuẩn hóa thông tin để chung tay tạo dựng một môi trường văn minh, an toàn.