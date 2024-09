Sau khi “hạ sơn”, các hộ dân này được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu. Đây là biện pháp khẩn cấp trước tình hình nguy cơ sạt lở sau đợt mưa lũ kéo dài.

Như Báo SGGP thông tin, sau khi tạm lánh trên núi từ ngày 9-9 do lo ngại vết nứt phía sau khu dân cư, 17 hộ dân ở Kho Vàng đã phải đối mặt với tình trạng cô lập: mất điện, không có sóng điện thoại.

Đến ngày 11-9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Mặc dù nơi sơ tán trên núi tạm thời an toàn hơn chỗ ở cũ, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu. Do đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với UBND huyện Bắc Hà di dời 115 nhân khẩu xuống núi.

Những ngày qua, 20 lều dã chiến đã được dựng lên và hệ thống điện tạm thời được lắp đặt.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết nắng nóng và thiếu thốn một số trang thiết bị thiết yếu nên các hộ dân tạm thời được bố trí ở nhà văn hóa xã Cốc Lầu.

Để đảm bảo tương lai cho người dân, UBND huyện Bắc Hà đang nghiên cứu phương án tái lập làng, bố trí khu vực tái định cư an toàn.

Trước đó, 23 trẻ nhỏ trong số các hộ dân đã được nhà trường đón về trường học từ ngày 15-9, đảm bảo việc học tập bình thường.