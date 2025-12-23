HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Minh Ánh

Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025, hàng loạt phương tiện vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025. Cụ thể, 112 phương tiện vi phạm về TTATGT đối với nhóm hành vi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025 theo danh sách dưới đây:


STT

Phương tiện, Biển số

Thời gian vi phạm

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

Ô tô

36C-374.86

24/11/2025 11h15'06

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

2

Ô tô

36A-639.34

24/11/2025 15h05'56

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3

Ô tô

36A-100.24

24/11/2025 15h08'01

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4

Ô tô

36A-960.46

24/11/2025 15h11'03

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5

Ô tô

36A-478.07

24/11/2025 15h27'06

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6

Ô tô

29E-534.30

24/11/2025 15h47'22

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7

Ô tô

36A-025.82

24/11/2025 16h04'40

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8

Ô tô

36C-510.61

24/11/2025 16h19'19

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9

Ô tô

36A-636.47

24/11/2025 16h22'58

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10

Ô tô

29A-994.12

24/11/2025 16h30'10

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

11

Ô tô

30G-010.54

24/11/2025 16h54'53

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12

Ô tô

36C-007.72

25/11/2025 15h13'29

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13

Ô tô

36A-264.87

25/11/2025 15h34'31

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14

Ô tô

36A-390.22

25/11/2025 15h52'49

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15

Ô tô

36K-089.62

25/11/2025 16h15'16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16

Ô tô

36A-171.70

25/11/2025 16h24'16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17

Ô tô

36A-223.70

25/11/2025 16h27'30

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

18

Ô tô

36C-390.83

25/11/2025 16h33'34

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19

Ô tô

36C-190.02

25/11/2025 16h34'21

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20

Ô tô

36N-0265

25/11/2025 16h35'11

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21

Ô tô

36C-506.84

25/11/2025 16h58'08

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22

Ô tô

36A-651.53

26/11/2025 14h35'39

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23

Ô tô

36B-026.45

26/11/2025 14h41'40

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24

Ô tô

29D-501.07

26/11/2025 14h42'14

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25

Ô tô

36A-069.12

26/11/2025 14h45'09

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26

Ô tô

36C-362.28

26/11/2025 14h59'16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27

Ô tô

36K-037.29

26/11/2025 15h10'48

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

Ô tô

36A-183.84

26/11/2025 15h24'41

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29

Ô tô

36C-240.95

26/11/2025 15h27'53

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30

Ô tô

36A-245.99

26/11/2025 15h30'17

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31

Ô tô

36K-165.83

26/11/2025 15h38'11

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32

Ô tô

36K-423.98

26/11/2025 15h38'28

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33

Ô tô

30F-455.99

26/11/2025 15h49'09

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34

Ô tô

36A-

138.59

26/11/2025 15h50'30

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

35

Ô tô

36A-582.42

26/11/2025 15h53'14

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36

Ô tô

36A-865.79

26/11/2025 16h00'17

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37

Ô tô

36A-792.08

26/11/2025 16h02'32

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

38

Ô tô

36K-422.47

26/11/2025 16h03'21

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39

Ô tô

36A-957.62

26/11/2025 16h12'16

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

Ô tô

36A-680.29

26/11/2025 16h18'24

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41

Ô tô

36M-4060

26/11/2025 16h20'58

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42

Ô tô

30N-6546

26/11/2025 16h21'34

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43

Ô tô

36H-015.53

26/11/2025 16h24'55

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44

Ô tô

36K-265.95

26/11/2025 16h30'54

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45

Ô tô

36A-779.12

26/11/2025 16h38'33

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46

Ô tô

36A-998.00

26/11/2025 16h41'26

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47

Ô tô

36K-626.61

26/11/2025 16h45'17

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

48

Ô tô

36A-823.71

26/11/2025 16h46'26

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49

Ô tô

36A-600.92

26/11/2025 17h19'58

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50

Ô tô

36C-505.09

27/11/2025 07h17'19

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51

Ô tô

36A-880.74

27/11/2025 08h22'11

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52

Ô tô

36A-400.17

27/11/2025 11h23'16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53

Ô tô

29A-364.09

27/11/2025 11h33'45

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54

Ô tô

30E-718.27

27/11/2025 11h42'13

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55

Ô tô

36M-0733

27/11/2025 13h11'51

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56

Ô tô

36A-114.63

27/11/2025 13h25'44

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57

Ô tô

36H-107.91

27/11/2025 14h12'20

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58

Ô tô

36A-989.19

27/11/2025 14h20'12

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59

Ô tô

29C-034.68

27/11/2025 14h28'41

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60

Ô tô

36A-431.01

27/11/2025 14h32'05

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61

Ô tô

36K-053.97

27/11/2025 14h43'42

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62

Ô tô

36A-285.73

27/11/2025 14h46'02

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

63

Ô tô

36C-246.28

27/11/2025 14h58'23

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64

Ô tô

29F-009.25

27/11/2025 14h59'09

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65

Ô tô

36B-035.19

28/11/2025 08h42'50

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66

Ô tô

30K-431.33

28/11/2025 15h02'10

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

67

Ô tô

30G-467.61

28/11/2025 15h16'09

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

68

Ô tô

36C-347.04

28/11/2025 15h36'08

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69

Ô tô

36C-145.01

28/11/2025 15h39'03

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70

Ô tô

30L-951.59

28/11/2025 15h44'53

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71

Ô tô

36H-099.36

28/11/2025 15h48'31

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

72

Ô tô

36H-015.53

28/11/2025 15h51p01

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73

Ô tô

36C-091.57

28/11/2025 15h56'00

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

74

Ô tô

15A-861.96

28/11/2025 15h56'01

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

75

Ô tô

36H-039.76

28/11/2025 16h18'27

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76

Ô tô

36A-066.19

28/11/2025 16h19'12

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77

Ô tô

29A-364.09

28/11/2025 16h35p07

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78

Ô tô

36C-272.88

28/11/2025 16h38'38

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79

Ô tô

36A-307.46

28/11/2025 16h38'45

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

80

Ô tô

36A-166.84

28/11/2025 16h51'40

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

81

Ô tô

36A-969.39

28/11/2025 16h56'31

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

82

Ô tô

36A-478.71

28/11/2025 16h58'06

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83

Ô tô

36H-082.93

29/11/2025 15h57'22

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

84

Ô tô

36H-142.76

29/11/2025 15h59'31

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85

Ô tô

36A-245.65

29/11/2025 16h00'27

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

86

Ô tô

36A-111.93

29/11/2025 16h04'54

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87

Ô tô

36A-589.10

29/11/2025 16h06'04

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

88

Ô tô

36C-481.26

29/11/2025 16h11'34

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89

Ô tô

36F-011.79

29/11/2025 16h28'33

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90

Ô tô

36C-265.74

29/11/2025 16h36'18

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91

Ô tô

36A-674.86

29/11/2025 16h52'36

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92

Ô tô

36H-118.47

29/11/2025 16h58'50

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93

Ô tô

36H-099.87

30/11/2025 14h32'29

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94

Ô tô

36C-389.91

30/11/2025 15h35'00

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95

Ô tô

36A-136.62

30/11/2025 15h54'41

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96

Ô tô

36N-2699

30/11/2025 15h55'12

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97

Ô tô

36A-700.53

30/11/2025 15h57'32

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98

Ô tô

36A-722.81

30/11/2025 15h59'57

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

99

Ô tô

30K-269.99

30/11/2025 16h01'45

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

100

Ô tô

36A-876.77

30/11/2025 16h07'35

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101

Ô tô

36A-024.98

30/11/2025 16h09'56

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

102

Ô tô

36C-290.97

30/11/2025 16h13'33

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103

Ô tô

36A-215.38

30/11/2025 16h15'38

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

104

Ô tô

36A-252.56

30/11/2025 16h19'47

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

105

Ô tô

36K-190.88

30/11/2025 16h32'35

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

106

Ô tô

36A-288.88

30/11/2025 16h36'58

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107

Ô tô

36N-1359

30/11/2025 16h52'05

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

108

Ô tô

30L-059.04

30/11/2025 16h53'49

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

109

Ô tô

36D-006.36

30/11/2025 16h57'38

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

110

Ô tô

29A-328.25

30/11/2025 16h58'10

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111

Ô tô

36A-025.82

30/11/2025 17h00p33

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

112

Ô tô

36A-115.31

30/11/2025 17h04'09

Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Theo Công an Thanh Hóa

Minh Ánh

