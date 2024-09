11 triệu người xem cảnh hôn nóng bỏng của cặp đôi bị đồn phim giả tình thật

Love Next Door đang là bộ phim ngôn tình được đông đảo người xem ủng hộ. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn thu về con số kỷ lục sau khi tung clip hậu trường khóa môi của cặp đôi Jung Hae In và Jung So Min. Cụ thể, clip có đến hơn 11 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ trên đài TvN. Hầu hết, các khán giả đã để lại nhiều bình luận gán ghép cặp đôi, mong họ sớm về bên nhau kể cả ngoài đời thật.

Video hậu trường cảnh hôn của cặp đôi Love Next Door hút hơn 11 triệu lượt xem.

Ở cảnh quay này, cả hai diễn viên đều phải có sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn giữa các hành động sao cho khớp khau mà vẫn phải thật tự nhiên. Đây có lẽ là thử thách lớn đối với cô nàng Jung So Min khi có ít kinh nghiệm trước những cảnh hôn bạn diễn như thế này.

Ngược lại, Jung Hae In lại có nhiều lần được thử sức ở vai nam chính trong các bộ phim ngôn tình hơn thế nên anh chàng luôn trong thế chủ động và sẵn sàng động viên bạn diễn Jung So Min hoàn thành tốt cảnh quay.

Đáng nói hơn cả là chemistry sau ống kính của cặp đôi quá hoàn hảo khiến cứ ngỡ như cả hai là cặp tình nhân đang "đắm chìm" vào nụ hôn nồng cháy vậy. Mặt khác, khi thấy sự ngượng ngùng của Jung So Min thì cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc bàn luận sôi nổi.

Bên cạnh đó, netizen lại cho rằng cặp đôi đang "phim giả tình thật" vì phát hiện hàng loạt hint tình cảm của Jung Hae In và Jung So Min ngoài đời. Cũng vì thế nên người xem lại càng có niềm tin hơn trước tin đồn hẹn hò của cặp đôi, vô tình tạo nên cơn sốt khiến rating các tập phim tăng cao hơn nữa.

Dù là tin đồn "phim giả tình thật" nên mới tròn vai nhưng không vì lẽ đó mà cặp đôi sao nhãng diễn xuất cũng như luôn giữ kín mối quan hệ với đối phương thay vì lợi dụng điều này để quảng bá phim.

Một số bình luận của khán giả: - Đây là lý do vì sao tôi không thành diễn viên được đấy - Riêng tôi góp được 1 triệu view rồi vì clip quá hay, quá cuốn - Hôn nhìn thật quá anh chị ơi, phải chi ở ngoài cũng được như vậy thì hay biết mấy - Tôi ngại đỏ mặt rồi đây, coi phim hậu trường xong ngượng dùm nữ chính luôn. - Tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi, đến bên nhau thôi anh Hiếu chị Lựu ơi - Trên cả tuyệt vời, không có gì để chê - Phản ứng hóa học ngọt vầy, ngoài đời còn cỡ nào nữa - Jung Hae In cười đẹp quá, mê cách chị Jung So Min lúng túng, dễ thương làm sao - Chị Jung So Min ngại đỏ mặt rồi kìa mọi người

Love Next Door phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên TvN.