11 tờ vé số giải đặc biệt 22 tỷ đồng đã thuộc về người khác nếu… vợ người đó không can ngăn

Câu chuyện một anh chàng bán vé số dạo trúng 11 tờ vé số giải đặc biệt đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Sự may mắn đến với anh N. (SN 1983, quê Long An) cũng là khá tình cờ. Do hôm đó đi bán dạo bị ế mất 15 vé, anh đã quyết định giữ lại hết thay vì đem trả. Kết quả đã có 11 tờ vé số trúng giải đặc biệt thuộc đài Đà Lạt, mở thường ngày 6/10 với dãy số là 934750 và 4 tờ trúng giải phụ đặc biệt. Tổng giải thưởng được nhận là hơn 22 tỷ đồng.

Một điều tình cờ hơn nữa đến với anh N. Là theo chia sẻ của anh Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở H.Hóc Môn, TP.HCM, thì trước đó ngày nào cũng có người mua giúp số vé ế.

Anh N. kể với anh Sang, trước đó có một gia đình ngày nào cũng mua toàn bộ số vé còn lại của anh mỗi ngày. Song đúng trước ngày trúng số, anh N. có qua nhờ mua giúp nhưng vợ chủ nhà lại can ngăn và có những lời động chạm đến lòng tự ái. Anh N. thấy buồn nên đã quyết định giữ lại toàn bố vé còn thừa ngày 6/10. Không ngờ chính việc đó đã mang lại may mắn.

Những tờ vé số trúng giải đặc biệt với dãy số là 934750

Anh Sang tiết lộ, ngay hôm đến so thấy trúng 11 tờ giải đặc biệt, anh N. đã tặng luôn cho người bạn hay đi bán cùng 1 tờ. Ngoài ra anh tặng thêm 2 tờ giải phụ đặc biệt cho người cung cấp vé số trực tiếp cho mình.

Sau khi nhận hơn 17 tỷ đồng (đã trừ thuế), anh N. dùng vài trăm triệu chia cho những người quen trong xóm trọ và vài đồng nghiệp khác. Sau đó anh N. đã về quê để ăn mừng cùng hia đình và họ hàng.

Theo chia sẻ của anh Sang, cuộc sống của anh N. trước đó rất khó khăn. Anh bị khuyết tật ở chân, mẹ đã mất và anh hiện chỉ còn cha. Anh N. không có vợ con, đang ở trọ và hàng ngày bán vé số dạo quanh khu vực cầu Đức Hòa (Long An).

